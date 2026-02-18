Моуриньо резко высказался о скандале с Винисиусом Жуниором

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент с участием Винисиуса Жуниора, произошедший в игре против «Реала».

В первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов мадридский клуб одержал минимальную победу в гостях (1:0). Во втором тайме матч был приостановлен: Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в расистском оскорблении, заявив, что тот назвал его «обезьяной».

Нападающий лиссабонцев в этот момент закрывал рот футболкой, из-за чего прочитать его слова по губам оказалось невозможно.

«О чем мне сожалеть? Я провел беседу с обоими игроками. Винисиус утверждает одно, а Престианни – другое. Я не намерен занимать чью-то сторону и заявлять, что полностью верю Престианни, но также не стану утверждать, что правду сказал Винисиус. До забитого мяча это был прекрасный поединок: «Бенфика» отлично стартовала, но «Реал» – очень мощный коллектив, они перехватили инициативу после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, на который способен только он или Мбаппе. Команда должна носить его на руках, а не видеть, как он конфликтует с шестидесятитысячной толпой на трибунах», – отметил Моуриньо в общении с Movistar.