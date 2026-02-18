Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо резко высказался о скандале с Винисиусом Жуниором
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 01:32 | Обновлено 18 февраля 2026, 01:33
Главный тренер Бенфики прокомментировал инцидент в игре против Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент с участием Винисиуса Жуниора, произошедший в игре против «Реала».

В первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов мадридский клуб одержал минимальную победу в гостях (1:0). Во втором тайме матч был приостановлен: Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в расистском оскорблении, заявив, что тот назвал его «обезьяной».

Нападающий лиссабонцев в этот момент закрывал рот футболкой, из-за чего прочитать его слова по губам оказалось невозможно.

«О чем мне сожалеть? Я провел беседу с обоими игроками. Винисиус утверждает одно, а Престианни – другое. Я не намерен занимать чью-то сторону и заявлять, что полностью верю Престианни, но также не стану утверждать, что правду сказал Винисиус.

До забитого мяча это был прекрасный поединок: «Бенфика» отлично стартовала, но «Реал» – очень мощный коллектив, они перехватили инициативу после 30-й или 35-й минуты.

Винисиус забил гол, на который способен только он или Мбаппе. Команда должна носить его на руках, а не видеть, как он конфликтует с шестидесятитысячной толпой на трибунах», – отметил Моуриньо в общении с Movistar.

По теме:
Тренер Реала жестко отреагировал на расистский скандал в матче с Бенфикой
Винисиус выступил с заявлением после скандала в игре с Бенфикой
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Винисиус Жуниор Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов Джанлука Престианни
Михаил Олексиенко Источник: Marca
