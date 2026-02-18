После игры сотрудники Бенфики пытались ворваться в раздевалку Реала

Между представителями «Реала» и «Бенфики» вспыхнул конфликт по завершении встречи в рамках Лиги чемпионов.

В первой игре раунда плей-офф за право участия в 1/8 финала мадридский клуб минимально обыграл соперника на стадионе «Эштадиу да Луш» (1:0). Во втором тайме противостояние прерывалось: Винисиус Жуниор выдвинул обвинения в расизме в адрес Джанлуки Престианни.

Бразилец указал арбитру Франсуа Летексье, что оппонент назвал его «обезьяной», скрыв лицо за футболкой. В ответ на это поведение португальские болельщики начали освистывать игрока гостей.

Кроме того, на 85-й минуте поле покинул удаленный наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо. Тренер выражал бурное недовольство из-за фола Винисиуса на Ричарде Риосе возле штрафной площади мадридцев, за который вингеру не предъявили вторую желтую карточку. Ранее бразилец уже получил предупреждение, когда отпраздновал забитый мяч танцем с угловым флажком между ног.

Согласно сведениям CBS Sports, по окончании матча сотрудники «Бенфики» совершили попытку пройти в раздевалку «Реала», что привело к потасовке в подтрибунном помещении.