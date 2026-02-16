Дебют Яремчука за Лион, большой рекорд Клебо, бронза на ЧЕ по бадминтону
1A. Дебют Яремчука. Лион с комфортным счетом обыграл Ниццу
Матч завершился со счетом 2:0
1B. ФОТО. Яремчук дебютировал за Лион в матче чемпионата Франции
Роман вышел на поле в поединке 22-го тура против Ниццы при 2:0 на 80-й мин
2A. Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии
Матч против Уигана завершился со счетом 4:0
2B. Дубль Малена. Серия A: Наполи и Рома выдали суперматч на четыре гола
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:2, Артем Довбик пропустил поединок
3. ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21
Сергей Петров выступал за несколько украинских команд
4. Впервые в истории. Сборная Украины по бадминтону взяла бронзу ЧЕ-2026
В полуфинале украинская команда уступила соперницам из Дании
5A. Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Даяна в двух сетах уступила Джанис Тджен из Индонезии
5B. Эфе Аджагба досрочно победил бывшего чемпиона мира Чарльза Мартина
Представитель Нигерии остановил соперника в четвертом раунде
6A. Такого еще не было! Клебо выиграл историческое 9-е золото на зимних ОИ
Йоханнес вместе с партнерами одержал победу в эстафете
6B. Золотой дубль и пятая медаль. Бриньоне снова выиграла на Олимпиаде-2026
Федерика продолжает пополнять коллекцию наград
7A. На ОИ-2026 определены призеры в командном миксте в сноуборд-кроссе
В топ-3 вошли команды Великобритании, Италии и Франции
7B. Фристайл. На ОИ-2026 определены победитель и призеры в дуал-могуле
Канадец Микаэль Кингсбери не оставил сопернику из Японии никаких шансов
7C. Скелетон. Конкурент Гераскевича выиграл еще и командное золото ОИ-2026
В итальянской Кортине завершились соревнования микст-команд
8A. ОИ-2026. Украинцы в топ-20. Определен золотой медалист персьюта
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома шокировал болельщиков
8B. Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци впервые выиграла золото ОИ
Местные болельщики дождались триумфа своей спортсменки
8C. Швед-чемпион, желанная награда для француза и королева Виттоцци
О заключительных гонках первой олимпийской недели
9A. Биатлонная безнадега и легендарный Клебо. Как прошел 9-й день ОИ
Анализ событий воскресенья на Олимпиаде в Милане и Кортине
9B. Медальная таблица ОИ. Феноменальный Клебо, у Норвегии уже 12 золотых
В топ-5 рейтинга входят: Норвегия, Италия, США, Нидерланды и Швеция
10. Дважды в ту же воду. Как Аллегри ведет Милан к скудетто
О бешеном Максе и его новой-старой команде
