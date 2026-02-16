Дебют Яремчука за Лион, большой рекорд Клебо, бронза на ЧЕ по бадминтону

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 февраля.

1A. Дебют Яремчука. Лион с комфортным счетом обыграл Ниццу

Матч завершился со счетом 2:0

1B. ФОТО. Яремчук дебютировал за Лион в матче чемпионата Франции

Роман вышел на поле в поединке 22-го тура против Ниццы при 2:0 на 80-й мин

2A. Арсенал за тайм одержал разгромную победу в Кубке Англии

Матч против Уигана завершился со счетом 4:0

2B. Дубль Малена. Серия A: Наполи и Рома выдали суперматч на четыре гола

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:2, Артем Довбик пропустил поединок

3. ВСУ ликвидировали футболиста-предателя, который играл за молодежку U-21

Сергей Петров выступал за несколько украинских команд

4. Впервые в истории. Сборная Украины по бадминтону взяла бронзу ЧЕ-2026

В полуфинале украинская команда уступила соперницам из Дании

5A. Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае

Даяна в двух сетах уступила Джанис Тджен из Индонезии

5B. Эфе Аджагба досрочно победил бывшего чемпиона мира Чарльза Мартина

Представитель Нигерии остановил соперника в четвертом раунде

6A. Такого еще не было! Клебо выиграл историческое 9-е золото на зимних ОИ

Йоханнес вместе с партнерами одержал победу в эстафете

6B. Золотой дубль и пятая медаль. Бриньоне снова выиграла на Олимпиаде-2026

Федерика продолжает пополнять коллекцию наград

7A. На ОИ-2026 определены призеры в командном миксте в сноуборд-кроссе

В топ-3 вошли команды Великобритании, Италии и Франции

7B. Фристайл. На ОИ-2026 определены победитель и призеры в дуал-могуле

Канадец Микаэль Кингсбери не оставил сопернику из Японии никаких шансов

7C. Скелетон. Конкурент Гераскевича выиграл еще и командное золото ОИ-2026

В итальянской Кортине завершились соревнования микст-команд

8A. ОИ-2026. Украинцы в топ-20. Определен золотой медалист персьюта

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома шокировал болельщиков

8B. Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци впервые выиграла золото ОИ

Местные болельщики дождались триумфа своей спортсменки

8C. Швед-чемпион, желанная награда для француза и королева Виттоцци

О заключительных гонках первой олимпийской недели

9A. Биатлонная безнадега и легендарный Клебо. Как прошел 9-й день ОИ

Анализ событий воскресенья на Олимпиаде в Милане и Кортине

9B. Медальная таблица ОИ. Феноменальный Клебо, у Норвегии уже 12 золотых

В топ-5 рейтинга входят: Норвегия, Италия, США, Нидерланды и Швеция

10. Дважды в ту же воду. Как Аллегри ведет Милан к скудетто

О бешеном Максе и его новой-старой команде