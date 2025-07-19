Марлон Гомес – единственный бразилец, чья продажа нежелательна для Шахтера

В начале лета авторитетные бразильские издания сообщили любопытную новость: один из нынешних грандов немецкой Бундеслиги – РБ «Лейпциг» – собирается подписать 22-летнего вингера «Шахтера» Кевина, который был признан лучшим футболистом донецкой команды по итогам сезона-2024/25. За бразильского легионера «красные быки» предложили бронзовому призеру чемпионата Украины 35 миллионов евро, но «Шахтер» потребовал 50. Сперва СМИ информировали, что «Лейпциг» планирует обдумать вариант с улучшенным предложением по Кевину, но… Очень скоро это дело заглохло, даже не успев превратиться в привычную в подобных случаях «трансферную мыльную оперу».

Впрочем, спустя месяц с небольшим в прессу опять просочилась информация о серьезном интересе «Лейпцига» к одному из футболистов «Шахтера». На этот раз это был уже не Кевин, а опорный полузащитник Марлон Гомес. Причем источник информации оказался более чем авторитетный – итальянский инсайдер Фабрицио Романо, который ранее неоднократно удивлял невероятно точными данными, добытыми из кулуаров клубной работы «горняков».

Сообщалось, что «Шахтер» получил конкретное предложение от «Лейпцига» о продаже Марлона Гомеса, но ответил на него отказом, после чего немцы якобы решили подумать над возможностью улучшить свой оффер по бразильцу. А буквально сегодня в СМИ просочились сведения о том, что «красные быки» заручились поддержкой самого Марлона Гомеса, давшего понять немецкому клубу, что он с удовольствием переберется в Бундеслигу, если «Лейпциг» сумеет договориться с «Шахтером».

На самом деле, прямо сейчас именно Марлон Гомес, по крайней мере, с точки зрения автора этих строк, является единственным бразильским легионером «Шахтера», чья продажа нынешним летом была бы абсолютно нежелательной для донецкого клуба. И это при том, что современная бразильская колония в стане «оранжево-черных» опять разрослась до более чем солидной цифры в десять человек: Марлон Сантос, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Марлон Гомес, Кевин, Эгиналду, Невертон, Алиссон, Педриньо, Кауан Элиас.

Объективно говоря, вернувшийся совсем недавно в команду опытный центрбек Марлон Сантос пока не выглядит как потенциально ключевой центрбек «Шахтера» на ближайшие годы. Если не будет продан Николай Матвиенко, то удел 29-летнего бразильца, для которого последние годы в карьере выдались далеко не самыми удачными, – это борьба с Валерием Бондарем и Алаа Грамом за место второго центрбека в команде и партнера для капитана.

Педро Энрике также не выглядит на голову лучше, чем грузин Иракли Азарови, а Винисиус Тобиас в целом, если брать исключительно игровые критерии, точно не выигрывает конкуренцию «в одни ворота» у украинца Ефима Конопли и вернувшегося из аренды в «Копенгагене» грузина Гиорги Гочолеишвили. Собственно, тоже самое можно сказать и по поводу 19-летнего центрфорварда Кауана Элиаса, не успевшего пока зарекомендовать себя настолько, чтобы считать его безусловным № 1 на позиции в центре атак донецкой команды.

На правом фланге атаки «Шахтера» нынче также нет очевидного лидера. Пока там за место в основе бьются бразильцы Алиссон и Педриньо, а также украинец Марьян Швед, который при Арде Туране все еще пытается доказать, что окончательно списывать его со счетов все-таки преждевременно. Да, 19-летний Алиссон демонстрирует приятный прогресс, который потенциально может сделать его для команды фигурой такого же калибра, какими ранее были для «горняков», скажем, Марлос или Тайсон, но… За первую команду «оранжево-черных» Алиссон провел пока лишь 13 официальных матчей, а это слишком мало, чтобы претендовать на роль системообразующего игрока.

Из бразильцев, которых мы не проанализировали детальнее, остаются, помимо Марлона Гомеса, только Невертон, Эгиналду и Кевин. Все трое – большие таланты, причем последний уже успел показать, что может выдавать абсолютно гениальные матчи, но… Стабильность – это все-таки явно не про любого из них. Тот же Кевин в минувшем сезоне нередко банально выпадал из игры, не демонстрируя в нужный момент ни результата, ни способности повести команду за собой, переломив ход неудачно складывающихся событий. Да и, говоря глобально, 35 миллионов евро, которые «Шахтеру» уже предлагали за Кевина, были прекрасным поводом отпустить этого бразильца развиваться далее, предварительно прописав в трансферном соглашении хорошие бонусы на случай, если вингеру удастся действительно выйти на уровень игры, которого в свое время достигали Виллиан, Дуглас Коста или Фред.

Марлон Гомес, за которого в начале минувшего года «Шахтер» заплатил «Васко да Гама» 12 миллионов евро, а еще 4 миллиона пообещал в случае выполнения определенных условий, к настоящему моменту сыграл уже 48 официальных матчей за донецкую команду, отличившись в них 8 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Это чуть меньше, чем у Кевина или Эгиналду, однако после ухода из «Шахтера» Тараса Степаненко стало очевидным: в центральной оси именно Марлон Гомес является игроком, на которого в донецком клубе делают стратегическую ставку на ближайшие несколько лет.

shakhtar.com. Марлон Гомес

Если Кевин – это во многом все еще человек настроения, неспособный стабильно выдавать свой максимум на поле в каждой игре, то Марлон Гомес уже сейчас – это человек, от которого в действиях донецкой команды зависит очень многое. 21-летний бразилец – это и опорник, и диспетчер, и в определенной степени даже плеймейкер. Футболиста подобного калибра в донецкой команде не было, пожалуй, именно с момента ухода в «Манчестер Юнайтед» уже упоминавшегося выше Фреда, ныне доигрывающего в Турции за «Фенербахче».

В свое время слепить «нового Фреда» в «Шахтере» пытались из Егора Назарины, затем – из Дмитрия Крыськива или даже Артема Бондаренко, но все эти усилия оказались тщетны. По своим игровым особенностям Назарина – это футболист профайла Степаненко, классический разрушитель, для которого тяжело тянуть еще и диспетчерские функции. Бондаренко – наоборот, является игроком резко атакующей направленности, которому очень сложно дается работа на оборону.

По сути, на роль опорника/глубинного плеймейкера в «Шахтере», помимо Марлона Гомеса, остается только Дмитрий Крыськив, но украинец и близко не выдерживает конкуренции с бразильцем, также вызывая определенные сомнения в целесообразности его во многом искусственного перевода в опорную зону (достаточно вспомнить сезон-2022/23, когда Крыськиву давали возможность больше действовать на атаку, и это приносило больше плодов в виде забитых мячей и результативных передач, причем нередко Дмитрий выдавал целые серии из матчей с голевыми действиями).

Если опираться на статистические данные минувшего сезона и начала нынешнего, то работоспособность Крыськива на поле, выраженная через показатель общего количества действий, значительно уступает аналогичному показателю Марлона Гомеса, в пересчете на 90 минут чистого игрового времени – 62 против 83. Крыськив значительно меньше, нежели бразилец, получает мяч (34 раза за 90 минут против 45), а также реже идет в единоборства и выходит из них победителем.

Более подробный блок продвинутой статистики также говорит о преимуществе Марлона Гомеса над Дмитрием Крыськивым…

Не исключено, что в ответном матче против финского «Ильвеса» (0:0) после победы в первой игре со счетом 6:0, для еще одной «виктории» украинской команде на поле не хватило именно Марлона Гомеса – человека, научившегося прекрасно связывать между собой оборону и атаку «горняков» и доказавшего это в первой игре команд в Словении. Тогда, против «Ильвеса» в Любляне, Марлон Гомес получил 70 передач от партнеров за 86 минут проведенных на поле – абсолютно впечатляющая цифра, дающая понять, насколько ключевую роль получил бразилец в обновленной команде Арды Турана! Также Марлон Гомес отличился 99 действиями на поле всего (85% оказались успешными), выполнил 80 передач (91% были точными), поучаствовал в 13 единоборствах (из которых выиграл 11, или 85%). А еще бразилец выдал 10 пасов в финальную треть (8 – точные) и 2 – в штрафную соперника (1 – точный).

Очевидно, что прямо сейчас Марлон Гомес прекрасно интегрирован в игру «Шахтера» – возможно, даже лучше, чем любой другой его соотечественник в команде. И если с последним тезисом можно поспорить, приведя в пример Кевина или Эгиналду, то вот с тем, что заменить Марлона Гомеса в современном «Шахтере» куда тяжелее, чем упомянутых двух его соотечественников – это уже практически теорема, легко доказываемая системой ротации, где Кевина весьма эффективно способен заменить тот же Эгиналду или Невертон, а в центре атаки Эгиналду пока не выигрывает на 100% конкуренцию у Траоре или Кауана Элиаса.

Поэтому если выбирать, кого «Шахтеру» было бы лучше продать в «Лейпциг» в аспекте решения двух ключевых задач: получения прибыли для обеспечения устойчивого финансового развития и способности максимально не ослабить команду, костяк которой ныне закладывается на ближайшие несколько лет – Кевина или Марлона Гомеса, ответ на поверхности. Вингер, несмотря на признание лучшим игроком команды в минувшем сезоне, все-таки глобально не так важен для будущего, как глубинный диспетчер Марлон Гомес.

Вряд ли в самом «Шахтере» не проводили подобный, а то и куда более глубокий анализ, по причине чего в отношении слухов о возможном отъезде Марлона Гомеса в «Лейпциг» этим летом есть немалый скепсис. Если за Кевина у «красных быков» запросили 50 миллионов евро, то вряд ли ключевой опорник, достаточно быстро заставивший многих уже и забыть про зимний уход в «Эюпспор» Тараса Степаненко, может стоить меньших денег. А насколько готов «Лейпциг» бороться за Марлона Гомеса до конца? Вот это и покажут события ближайших дней и недель. Но прямо сейчас можно констатировать одно: если у боссов «оранжево-черных» все-таки не выдержат нервы и они продадут Марлона Гомеса, то обновленной команде Арды Турана придется крайне непросто, либо же она будет нуждаться в экстренном выходе на трансферный рынок и покупки того игрока, способности которого хорошо известны наставнику – того же Исмаила Юксека из «Фенербахче», например…