Немецкий клуб думает над улучшением предложения по игроку Шахтера

Клуб немецкой Бундеслиги РБ «Лейпциг» проявляет решительность в переговорах по 22-летнему вингеру «Шахтера» Кевину.

Сообщалось, что «быки» выразили готовность заплатить за бразильца 35 миллионов евро, но в «Шахтере» нацелены выручить от потенциальной продажи игрока не менее 50 миллионов.

В настоящий момент РБ «Лейпциг», ощущая определенную конкуренцию со стороны «Наполи», думает над тем, чтобы улучшить предложение по Кевину. Вероятнее всего, немцы проявят готовность заплатить около 40 миллионов евро за бразильца.

Напомним, Кевин перешел в «Шахтер» из «Палмейраса» в январе 2024 года за 12 миллионов евро. Кроме того, по условиям соглашения 10% от следующей продажи вингера донецкий клуб будет обязан перевести на счета бразильцев.