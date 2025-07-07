Хавбек Шахтера Кевин получил клубную награду MVP сезона 2024/25.

Награда досталась лучшему игроку прошедшего сезона по версии болельщиков.

По итогам голосования он опередил Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка, Николая Матвиенко и Артема Бондаренко.

Хавбек помог «Шахтеру» занять третье место в УПЛ и завоевать 15-й в истории клуба Кубок Украины.

ФОТО. Кевин получил приз лучшему игроку сезона в Шахтере