Украина. Премьер лига07 июля 2025, 02:43 | Обновлено 07 июля 2025, 03:36
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ФОТО. Кевин получил приз лучшему игроку сезона в Шахтере
На одной из тренировок бразилец получил награду
07 июля 2025, 02:43 | Обновлено 07 июля 2025, 03:36
33
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Хавбек Шахтера Кевин получил клубную награду MVP сезона 2024/25.
Награда досталась лучшему игроку прошедшего сезона по версии болельщиков.
По итогам голосования он опередил Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка, Николая Матвиенко и Артема Бондаренко.
Хавбек помог «Шахтеру» занять третье место в УПЛ и завоевать 15-й в истории клуба Кубок Украины.
ФОТО. Кевин получил приз лучшему игроку сезона в Шахтере
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