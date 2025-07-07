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  4. ФОТО. Кевин получил приз лучшему игроку сезона в Шахтере
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 02:43 | Обновлено 07 июля 2025, 03:36
33
0

ФОТО. Кевин получил приз лучшему игроку сезона в Шахтере

На одной из тренировок бразилец получил награду

07 июля 2025, 02:43 | Обновлено 07 июля 2025, 03:36
33
0
ФОТО. Кевин получил приз лучшему игроку сезона в Шахтере
ФК Шахтер. Кевин

Хавбек Шахтера Кевин получил клубную награду MVP сезона 2024/25.

Награда досталась лучшему игроку прошедшего сезона по версии болельщиков.

По итогам голосования он опередил Георгия Судакова, Дмитрия Ризныка, Николая Матвиенко и Артема Бондаренко.

Хавбек помог «Шахтеру» занять третье место в УПЛ и завоевать 15-й в истории клуба Кубок Украины.

ФОТО. Кевин получил приз лучшему игроку сезона в Шахтере

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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