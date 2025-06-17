Украина. Премьер лига17 июня 2025, 15:23 | Обновлено 17 июня 2025, 15:25
572
4
Шахтер назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25 по версии фанатов
Бразилец Кевин получил наибольшее количество голосов
17 июня 2025, 15:23 | Обновлено 17 июня 2025, 15:25
572
4
Донецкий «Шахтер» подвел итоги фанатского голосования за лучшего игрока команды в сезоне 2024/25.
Победу в номинации одержал бразильский футболист Кевин, который набрал 41% голосов (2 938 баллов).
Конкуренцию Кевину в голосовании составили Георгий Судаков (2 308 голосов), Дмитрий Ризнык (1 144 балла), Николай Матвиенко (438) и Артем Бондаренко (302).
В прошлом сезоне Кевин сыграл 35 матчей во всех турнирах, оформив девять голов и четыре ассиста.
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найкращий 50+ лямний Судаков!!!