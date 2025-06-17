Шахтер назвал имя лучшего игрока сезона 2024/25 по версии фанатов

Донецкий «Шахтер» подвел итоги фанатского голосования за лучшего игрока команды в сезоне 2024/25.

Победу в номинации одержал бразильский футболист Кевин, который набрал 41% голосов (2 938 баллов).

Конкуренцию Кевину в голосовании составили Георгий Судаков (2 308 голосов), Дмитрий Ризнык (1 144 балла), Николай Матвиенко (438) и Артем Бондаренко (302).

В прошлом сезоне Кевин сыграл 35 матчей во всех турнирах, оформив девять голов и четыре ассиста.