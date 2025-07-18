Шахтер не забил Ильвесу, Полесье и Александрия узнали соперников в ЛК

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 июля.

1. Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче

Команда Турана имела преимущество, но упустила множество моментов

2A. Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа

Донецкий клуб Шахтер сыграл вничью в ответном матче с Ильвесом

2B. Итоги Q1 Лиги конференций. Все пары Q2: соперники Полесья и Александрии

17 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда ЛК



3A. Определен соперник Александрии. Партизан и АЕК Ларнака устроили матч-драму

Псле гола на 118 мин для определения победителя понадобилась серия пенальти

3B. Полесье узнало соперника. Санта-Колома сыграла с Борацом в Лиге конференций

Боснийский клуб добыл победу, но вылетел

4A. Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?

Матчи горняков против Бешикташа пройдут 24 и 31 июля

4B. Стартуют аматоры. Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины

16 представителей региональных ассоциаций первыми начнут борьбу за титул

5A. Все решил тай-брейк. Украина уступила чемпионам мира в Лиге наций

Сборная Украины по волейболу провела важный матч против Италии

5B. Сборная Украины по волейболу досрочно гарантировала себе место в ЛН 2026

Сине-желтые сохранили прописку в Лиге наций по крайней мере еще на год

6. Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящих турниров

7. Выживание на Евробаскете. Стал известен следующий соперник сборной Украины

Далее команда сыграет против Исландии

8A. Что нужно Дюбуа для победы над Усиком в реванше

Три простые правила

8B. ВИДЕО. Шутки, угрозы и титулы. Финальная пресс-конференция Усик – Дюбуа

Смотрите видео на канале Sport.ua

9. КМ по шахматам. Мария Музычук и Юлия Осьмак выбыли из турнира в 1/8 финала

Все 5 украинских шахматисток уже прекратили выступления на турнире

10. Сенсация! Украинцы из TNL выбили россиян и прошли на ESL Pro League по CS2

Ребята не проиграли ни одной серии в квалификации