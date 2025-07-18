Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер не забил Ильвесу, Полесье и Александрия узнали соперников в ЛК
Другие новости
18 июля 2025, 06:00 | Обновлено 18 июля 2025, 06:01
1365
0

Шахтер не забил Ильвесу, Полесье и Александрия узнали соперников в ЛК

Главные новости за 17 июля на Sport.ua

18 июля 2025, 06:00 | Обновлено 18 июля 2025, 06:01
1365
0
Шахтер не забил Ильвесу, Полесье и Александрия узнали соперников в ЛК
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 июля.

1. Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче
Команда Турана имела преимущество, но упустила множество моментов

2A. Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Донецкий клуб Шахтер сыграл вничью в ответном матче с Ильвесом

2B. Итоги Q1 Лиги конференций. Все пары Q2: соперники Полесья и Александрии
17 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда ЛК

3A. Определен соперник Александрии. Партизан и АЕК Ларнака устроили матч-драму
Псле гола на 118 мин для определения победителя понадобилась серия пенальти

3B. Полесье узнало соперника. Санта-Колома сыграла с Борацом в Лиге конференций
Боснийский клуб добыл победу, но вылетел

4A. Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
Матчи горняков против Бешикташа пройдут 24 и 31 июля

4B. Стартуют аматоры. Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины
16 представителей региональных ассоциаций первыми начнут борьбу за титул

5A. Все решил тай-брейк. Украина уступила чемпионам мира в Лиге наций
Сборная Украины по волейболу провела важный матч против Италии

5B. Сборная Украины по волейболу досрочно гарантировала себе место в ЛН 2026
Сине-желтые сохранили прописку в Лиге наций по крайней мере еще на год

6. Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф
Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящих турниров

7. Выживание на Евробаскете. Стал известен следующий соперник сборной Украины
Далее команда сыграет против Исландии

8A. Что нужно Дюбуа для победы над Усиком в реванше
Три простые правила

8B. ВИДЕО. Шутки, угрозы и титулы. Финальная пресс-конференция Усик – Дюбуа
Смотрите видео на канале Sport.ua

9. КМ по шахматам. Мария Музычук и Юлия Осьмак выбыли из турнира в 1/8 финала
Все 5 украинских шахматисток уже прекратили выступления на турнире

10. Сенсация! Украинцы из TNL выбили россиян и прошли на ESL Pro League по CS2
Ребята не проиграли ни одной серии в квалификации

По теме:
Золото Магучих, прерванный матч Динамо, победа сборной в волейболе
Драма в ЛЧ на Мальте, нулевой спарринг Динамо, Ворскла назначила коуча
Модрич в Серии А, провал Украины на Евробаскете U-20, предложение Судакову
главные новости
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 17 июля 2025, 14:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Футбол | 17 июля 2025, 07:23 14
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер

17 июля в 19:00 пройдет матч первого раунда квалификации ЛЕ в Финляндии

Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Бокс | 17.07.2025, 07:45
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины
Футбол | 18.07.2025, 04:01
УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины
УАФ начала расследование из-за угроз тренеру в чемпионате Украины
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Футбол | 17.07.2025, 23:35
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
16.07.2025, 09:15 1
Бокс
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
16.07.2025, 01:51 1
Футбол
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
16.07.2025, 21:23 14
Другие виды
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 2
Бокс
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
16.07.2025, 21:30 9
Футбол
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем