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WTA
17 июля 2025, 10:29 | Обновлено 17 июля 2025, 10:51
470
0

Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящих турниров

17 июля 2025, 10:29 | Обновлено 17 июля 2025, 10:51
470
0
Марта КОСТЮК – о шансах выиграть US Open, Федерере и Штеффи Граф
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала о том, как она восстанавливается после Уимблдона, поделилась планами на следующие турниры этого сезона, в том числе на US Open, а также ответила на другие вопросы.

– Марта, как восстанавливаетесь и перезагружаетесь после Уимблдона?

– Я лучше восстанавливаюсь, когда дома. Это для меня настоящая перезагрузка! Готовить есть на своей кухне, проводить время с друзьями, побыть у воды, если есть такая возможность.

После Лондона мне было труднее восстанавливаться, чем обычно. Я сильно заболела во время Уимблдона. Но уже вернулась в ритм: начала тренировки, постепенно слежу за нагрузкой, восстанавливаю форму.

– Какие ваши ближайшие планы? Что планируете делать для того, чтобы выйти на пик формы?

– Сейчас у меня период подготовки к серии турниров в Северной Америке – ближайший турнир запланирован в Вашингтоне. Оттуда уже начинается американский отрезок сезона.

Что касается выхода на пик формы – это сложный и комплексный процесс. Работаю над всем понемногу: физикой, ментальной стабильностью, восстановлением. Главное – держать баланс и шаг за шагом двигаться вперед. Верю, что это даст результат.

– Ваши яркие подачи из-под руки – чья идея? Почему решаетесь во время матчей так рисковать? Хотите придать игре куража таким образом?

– Это была идея моего тренера Сандры. Я не воспринимаю это как риск. Я никогда не использую подачу из-под руки, когда счет не в мою пользу или когда нахожусь под давлением. Делаю это только тогда, когда у меня есть преимущество — либо комфортный счет, либо уверенность в ситуации.

И вообще, мне кажется, это добавляет игре характера и даже элемент шоу. Немного разгружает атмосферу.

– В целом, какие ближайшие турниры, на которых вы хотите о себе заявить?

– Я на каждый турнир приезжаю с желанием побеждать. Это моя работа – выходить на корт и выкладываться максимально.

– Наверное, в этом году одним из главных или, пожалуй, главным для вас турниром будет US Open! Как думаете, какие шансы максимально далеко дойти на кортах Нью-Йорка? Женский теннис непредсказуем, и мы знаем, что в нем часто показывают мегарезультаты, от кого вообще не ожидали. Вы, имея свой отличный потенциал, как думаете, есть ли шансы выиграть титул US Open или дойти до финала?

– Сейчас я хорошо работаю и вижу свой прогресс. Мне нравится не только то, что видно на корте, но и внутренние победы, которые остаются «за кадром». Их видит моя команда, мои близкие и для меня это очень ценно.

Верю, что все двигается в правильном направлении, и очень хочу, чтобы это произошло уже на US Open. У меня есть все возможности пройти как можно дальше, но стоит помнить, что с другой стороны сетки - тоже соперница. Я не играю сама с собой.

– Полуфинал тоже будет отличным результатом? Это будет ваш новый рекорд на турнирах серии Grand Slam!

– Я считаю, что да – шанс есть. Полуфинал US Open был бы для меня действительно отличным результатом. Турниры Большого шлема всегда дают особую мотивацию. Дойти до полуфинала означало бы установить личный рекорд и сделать еще один важный шаг вперед.

– Француженка Лоис Буассон дошла до полуфинала на Ролан Гаррос. Поэтому в принципе для вас выход как минимум в полуфинал US Open тоже может стать решаемой задачей?

– Такие истории действительно мотивируют. Даяна доходила до полуфинала Australian Open-2024 из квалификации, Лоис Буассон — на Ролан Гаррос, Аманда Анисимова играла в финале Уимблдона. Это еще раз доказывает: в теннисе возможно все.

Я тоже верю, что способна пройти этот путь. Это амбициозная цель, и я каждый день работаю, чтобы быть к ней максимально готовой.

– Вы тоже и в паре играете! Есть ли желание что-нибудь выиграть в парном разряде?

– Мы всегда выходим на парные матчи с желанием побеждать. Но с Габи (Елена-Габриэла Русе) для нас также очень важно получать удовольствие от игры, от самого пребывания на корте, и именно в таких моментах у нас получается самый лучший теннис.

Мы уже дважды доходили до полуфинала на турнирах Большого шлема, и я считаю это действительно хорошим результатом. Думаю, нам просто нужно продолжать двигаться вперед и все будет.

– А есть мысли о том, чтобы сыграть с кем-то в миксте на US Open и устроить феерию на кортах Нью-Йорка?

– Я действительно думала о том, чтобы сыграть микст – это было бы интересно. Но на этот раз не получилось, потому что пары уже были сформированы. Надеюсь, в следующем году будет такая возможность.

Блиц:

– Какая музыка вас заряжает на хорошую игру на корте?

– Я слушаю очень разную музыку, но перед матчами – почти никогда. В такие моменты мне нужно больше собраться с мыслями, чем включить что-то в наушниках.

– Если выиграете US Open и какой-нибудь режиссер захочет о вас снять фильм, как бы вы его назвали?

– «Tip of an iceberg».

– Аналогичный вопрос о песне! Если в случае вашей победы на US Open какой-нибудь автор захочет о вас написать песню, как бы вы ее назвали?

– Это очень сложно придумать (смеется).

- Если бы вам предложили сыграть в миксте на Уимблдоне с кем-то из «Большой четверки», то кто бы это был: Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Энди Маррей?

– Федерер.

– И если бы был вариант сыграть в паре с какой-нибудь легендой, то кого бы выбрали? Я имею в виду таких звезд, как сестры Уильямс, Каролин Возняцки, Ким Клийстерс, Жустин Энен, Амели Моресмо, Штеффи Граф!

– Штеффи Граф.

– Если вдруг выиграете US Open, что можете сделать необычное? Может, например, измените цвет волос?

- У нас уже есть договоренность в команде – если выиграю, узнаете! Пусть это пока останется сюрпризом.

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Марта Костюк Уимблдон (теннис) US Open US Open 2025 статьи эксклюзив
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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