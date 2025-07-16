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Другие новости
16 июля 2025, 09:35 | Обновлено 16 июля 2025, 09:53
902
0

Драма в ЛЧ на Мальте, нулевой спарринг Динамо, Ворскла назначила коуча

Главные новости за 15 июля на Sport.ua

16 июля 2025, 09:35 | Обновлено 16 июля 2025, 09:53
902
0
Драма в ЛЧ на Мальте, нулевой спарринг Динамо, Ворскла назначила коуча
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 июля.

1. В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов
Киевская команда сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты

2. Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
Соперником украинского клуба будет команда Хамрун Спартанс

3. Невыразительные резервисты. Динамо не сумели забить Корвинулу
Команде Шовковского не слишком понравилась своя игра, поэтому под занавес закипело

4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели
Бабич подписал контракт с клубом Первой лиги

5. ОФИЦИАЛЬНО. Словакия выставит все 4 клуба. В УЕФА изменили жеребьевку
Кошице заменит ДАК 1904 Дунайска Стреда в квалификации Лиги конференций

6. Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
На Андрея нацелился «Вильярреал»

7. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Украинка вместе с Макото Ниномией в двух сетах переиграла тандем Акуге Ноха / Шунк

8. Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Соревнования выиграла Элеанор Паттерсон из Австралии

9. Становление Дюбуа: от топового любителя до претендента на победу над Усиком
Три главных этапа карьеры Даниэля

10. Дьемерси Мбокани: хроники «убийства» самого дорого новичка в истории Динамо
Как складывалась карьера конголезского форварда в Украине…

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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