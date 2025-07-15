ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели

Клуб Первой лиги «Ворскла» объявил о назначении нового тренера. Контракт на два сезона получил опытный наставник Александр Бабич.

Интересно, что 24 июня полтавчане уже объявили о подписании наставника Желько Любеновича, однако по семейным причинам специалист вскоре покинул команду.

46-летний Бабич имеет за плечами солидный опыт работы в таких клубах, как одесский «Черноморец», криворожский «Кривбасс» и ФК «Мариуполь».

Успел поработать и за границей, когда тренировал болгарские футбольные клубы «Фратрия» и «Пирин».

В тренерский штаб вошли воспитанник полтавского футбола Владимир Белаков, Валерий Куценко и тренер вратарей Дмитрий Стойко.