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Украина. Первая лига
15 июля 2025, 18:28 | Обновлено 15 июля 2025, 18:56
2124
6

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели

Бабич подписал контракт с клубом Первой лиги

15 июля 2025, 18:28 | Обновлено 15 июля 2025, 18:56
2124
6
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели
ФК Ворскла. Александр Бабич

Клуб Первой лиги «Ворскла» объявил о назначении нового тренера. Контракт на два сезона получил опытный наставник Александр Бабич.

Интересно, что 24 июня полтавчане уже объявили о подписании наставника Желько Любеновича, однако по семейным причинам специалист вскоре покинул команду.

46-летний Бабич имеет за плечами солидный опыт работы в таких клубах, как одесский «Черноморец», криворожский «Кривбасс» и ФК «Мариуполь».

Успел поработать и за границей, когда тренировал болгарские футбольные клубы «Фратрия» и «Пирин».

В тренерский штаб вошли воспитанник полтавского футбола Владимир Белаков, Валерий Куценко и тренер вратарей Дмитрий Стойко.

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Ворскла Полтава Александр Бабич назначение тренера Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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Комментарии 6
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Galushka_na_maximalkah
Хочется сказать что-то вроде "хуже уже не будет" и тут тренером команды назначают Бабича...
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+2
sadandr
Цікаво скільки у клубі буде клієнтів Шаблій і Ко?
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
Бабич последователь конспектов Маркевича привьёт Ворскле атакующий футбол и выведет полтавский футбол на новый небывалый уровень!
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-2
Пихарь Пумы
Пум очка, ты рада?  
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-3
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