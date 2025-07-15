ОФИЦИАЛЬНО. Словакия выставит все 4 клуба. В УЕФА изменили жеребьевку

Словацкий клуб Кошице официально заменит ДАК 1904 во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Несмотря на то, что ДАК 1904 одержал победу в финале плей-офф чемпионата Словакии за еврокубковую путевку против Железиарне Подбрезова (3:2), место в еврокубках получит именно Кошице. Важно, что это произошло уже после проведения жеребьевки, однако в УЕФА неожиданно согласились на замену представителя Словакии.

Интересно, что ДАК 1904 был посеян во втором квалификационном раунде Лиги конференций, и Кошице воспользуется этим преимуществом. В случае участия в жеребьевке с самого начала, этот клуб остался бы в числе несеянных.

В следующем раунде словаки встретятся с победителем пары первого квалификационного раунда между командами Урарту Ереван (Армения) и неман Гродно (беларусь), счет первого матча – 1:2.

Лига конференций. Квалификация Q2, 24 и 31 июля

Кошице (Словакия) – Урарту Ереван (Армения) / неман гродно (беларусь)

Таким образом, в сезоне 2025/26 Словакия будет представлена всеми четырьмя клубами в еврокубках. Участие Кошице в Лиге конференций стало возможным благодаря исключительной ситуации, связанной с правилами УЕФА о мультивладении клубами.

30 июня клуб ДАК 1904 Дунайска Стреда, занявший 4-е место в чемпионате Словакии и квалифицировавшийся во второй раунд Лиги конференций, был исключен из еврокубков. Причиной стала запрет УЕФА на участие в одном турнире сразу двух клубов с одним владельцем. ДАК 1904 принадлежит бизнесмену Оскару Вилаги, который одновременно является основным владельцем и венгерского клуба Дьер. Оба клуба – ДАК и Дьер – квалифицировались в один и тот же еврокубковый турнир.

Хотя оба клуба завершили сезон на 4-м месте в своих национальных чемпионатах, решающим фактором стало положение страны в рейтинге УЕФА. Венгерский чемпионат находится выше словацкого, поэтому право на участие оставили за Дьером, а словацкий представитель ДАК 1904, за который выступает украинец Тарас Качараба, был отстранен от еврокубков.

В УЕФА уже имели историю с похожими случаями, например, с такими парами, как Манчестер Сити / Жирона или РБ Зальцбург / РБ Лейпциг. Однако на этот раз конфликт интересов был решен путем исключения клуба из турнира.

Словакия сохранила 4 клуба в еврокубках 2025/26, несмотря на потерю ДАК 1904.