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Лига конференций
01 июля 2025, 07:30 |
1321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, в котором играет украинец, отстранен от еврокубков

«ДАК 1904 Дунайска Стреда» и Тарас Качараба останутся без Лиги конференций

01 июля 2025, 07:30 |
1321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, в котором играет украинец, отстранен от еврокубков
ДАК 1904. Тарас Качараба

Словацкий клуб «ДАК 1904 Дунайска Стреда», в составе которого играет украинский защитник Тарас Качараба, официально отстранен от участия в Лиге конференции 2025/26 из-за нарушения правил УЕФА.

Первая палата органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) рассмотрела дело о том, что словацкой командой и венгерский коллективом «Дьер» владеет один и тот же человек. Оба коллектива попали во второй квалификационный раунд ЛК.

По информации словацких СМИ владельцем этих команд является бизнесмен Оскар Вилаги. Решение об отстранении «ДАК 1904» было принято УЕФА 30 июня.

Словацкий коллектив выступил из заявлением, в котором сообщил, что не согласен с таким решением и будет подавать апелляцию. Клуб намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Представители «ДАК 1904» уверяют, что владельцем команды является не Оскар, а его дочь Река Вилаги.

Если апелляция будет отклонена, то победитель первого раунда Лиги конференций «Урарту» (Армения) – «Неман» (Белорусь) попадет сразу в третий раунд, так как во втором не сможет сыграть против «ДАК 1904».

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Лига конференций ДАК 1904 Дунайска Стреда Урарту Неман Гродно Тарас Качараба дисквалификация УЕФА Спортивный арбитражный суд (CAS)
Николай Титюк Источник: ДАК 1904
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