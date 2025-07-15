Дьемерси Мбокани: хроники «убийства» самого дорого новичка в истории Динамо

Больше года назад, в начале марта 2024-го, конголезский экс-форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани оказался в статусе свободного агента. Как показало время, этот «трансфер» из армянского «Ноа» стал последним в достаточно насыщенной и пестрой карьере африканского форварда, ведь на днях портал Transfermarkt сообщил, что Мбокани завершил карьеру – в 39 лет.

На профессиональном уровне Мбокани выступал с 2005-го. В Европе он, помимо упоминавшихся выше «Динамо» и «Ноа», успел поиграть за «Андерлехт», «Стандард», «Монако», «Вольфсбург», «Норвич», «Халл», «Антверпен» и «Васланд-Беверен». Также судьба ненадолго забрасывала конголезского бомбардира на Ближний Восток, где он в течение года защищал цвета команды под названием «Аль-Кувейт».

Среди ключевых спортивных достижений Мбокани – 5 чемпионств в Бельгии, один триумф в чемпионате Украины, два выигрыша Кубка Украины и одна победа в Кубке Бельгии. Также Дьемерси может похвастаться тем, что забил 22 мяча в 48 официальных поединках за сборную ДР Конго.

Впрочем, украинских болельщиков, что естественно, куда больше интересует именно период, когда Мбокани был на контракте в «Динамо». Вот о нем чуть более детально и вспомним, тем более, что время уже помогло расставить некоторые акценты по местам…

Мбокани – самый дорогой новичок в истории Динамо

Дьемерси Мбокани появился в «Динамо» летом 2013 года. Тогда «Динамо», которое завершило сезон-2012/13 на третьем месте, пропустив вперед «Шахтер» и «Металлист», тренировал Олег Блохин, требовавший у Григория и Игоря Суркисов серьезного кадрового усиления команды. Боссы «бело-синих» согласились удовлетворить пожелания клубной легенды, и одним из тех, кого подписало тогда «Динамо» оказался Мбокани. Причем за Дьемерси киевский клуб заплатил 11 миллионов евро, что и по сей день является трансферным рекордом для «бело-синих», делая конголезца самым дорогим новичком в истории киевского клуба.

Мбокани переезжал в Киев как третий лучший бомбардир сезона-2012/13 в чемпионате Бельгии. Тогда больше Дьемерси (19 голов) сумели забить только Иломбе Мбойо из «Гента» (20) и Карлос Бакка из «Брюгге» (25).

ФК Динамо

Премьерный сезон в Украине выдался для Мбокани очень успешным. Африканский голеадор отличился 13 забитыми мячами (а еще – 10 ассистами) в 25 поединках УПЛ, став четвертым в гонке бомбардиров чемпионата, а также – лучшим снайпером для киевской команды. Что правда, турнирных успехов само «Динамо» тогда не снискало, финишировав четвертым – наихудший показатель для киевлян в истории чемпионатов Украины.

С Блохиным Мбокани в целом взаимодействовал неплохо, хотя между двумя людьми с очень непростым характером и большими амбициями порой все-таки возникали определенные шероховатости. Впрочем, в дальнейшем Дьемерси лестно отзывался об обладателе Золотого мяча-1975: «Я считаю Олега Блохина сильным тренером. Просто в «Динамо» ему не хватило времени. Если кто-то считает, что у меня сложный характер, пусть вспомнит мой первый сезон в «Динамо».

Последнее предложение из комментария Мбокани, прозвучавшего летом 2016 года, было адресовано уже Сергею Реброву, сменившему Блохина на посту коуча «бело-синих» и с которым у африканца отношения не сложились абсолютно…

«Моральное убийство» от Реброва

Ребров являлся одним из ассистентов Блохина, а потому прекрасно знал сильные и слабые стороны Мбокани, регулярно видя этого форварда в играх и тренировочном процессе. Однако впервые под руководством нового наставника в поединках УПЛ Дьемерси появился лишь в конце ноября 2014 года, чему предшествовала весьма непростая история…

Еще летом 2014-го Мбокани заявил тренерскому штабу, что испытывает проблемы со здоровьем и не может из-за этого тренироваться и играть в полную силу. Однако в клубе не выявили ничего подозрительного с организмом африканца, после чего тот уехал в Бельгию, обратился к местным медикам и те действительно диагностировали у Дьемерси определенные отклонения от нормы…

«Начну с того, что в прошлом сезоне я был лучшим бомбардиром «Динамо». Полагаю, я также был лучшим легионером чемпионата Украины. В самом начале нынешнего сезона я говорил динамовским врачам, что испытываю сильный дискомфорт и чувствую, что у меня может быть травма. Однако они мне не поверили. Когда же я прошел медобследование в Бельгии, мое предположение подтвердилось. Выяснилось, что у меня действительно серьезная травма, и мне сделали операцию. Я прошел полный курс восстановления, и вернулся на поле ближе к Новому году. Быстро набрав хорошую форму, я сразу стал приносить пользу команде, забил несколько мячей», – рассказывал Мбокани.

В трех играх УПЛ, которые предшествовали зимней паузе, Мбокани действительно проявил себя отменно: забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах. Однако затем Дьемерси уехал в расположение сборной ДР Конго для участия в Кубке африканских наций-2015, на котором его команде удалось завоевать «бронзу», а самому Мбокани – разделить с еще четырьмя игроками звание лучшего бомбардира турнира.

После возвращения в Украину Мбокани сыграл несколько матчей за «Динамо» в чемпионате, в которых не сумел отличиться результативными действиями, а затем оказался на скамейке запасных. Это было неожиданностью для африканца, считавшего себя № 1 в атаке «бело-синих», и он пошел разбираться к Реброву. А после – еще и дал интервью журналистам, в котором заявил, что его «морально убили» в команде…

«Не знаю [почему не играю], он [Ребров] просто говорил, что я не готов. Это все, что он мне говорил. Я очень люблю «Динамо». Я всегда играю с сердцем за этот клуб. Но по последнему матчу должно было быть заметно, что меня просто убили морально. Я ничего не понимал, и мне никто ничего не объяснял, почему я не попадаю в состав. В каком смысле не готов – в физическом или моральном – мне никто не говорил. Это все стало для меня очень большим ударом».

«После всего, что со мной происходило в последнее время, из-за сложившейся ситуации, я принял решение. Теперь, думаю, я не хочу больше здесь оставаться. Я должен думать о своем будущем. Получать игровую практику для меня очень важно. Прежде всего, чтобы не терять форму. Любому футболисту, чтобы сохранять хорошую форму, необходимо играть. Из-за того, что я долго не выходил на поле в официальных матчах, я начал ее терять. Если все так же и продолжится, ситуация может еще больше усугубиться. Я не могу этого допустить. Мне нужна игровая практика», – заявил Мбокани.

Ребров в ответ отреагировал не менее резко, дав понять, что «вынос сора из избы» посредством СМИ было последним решением, на которое стоило бы идти в данной ситуации Мбокани.

«Надо начать с того, что Мбокани принял решение обратиться в СМИ, чтобы рассказать о ситуации. Считаю, что уже только это в корне неправильно. Но, тем не менее, раз уж такое обращение произошло, я бы хотел объяснить эту ситуацию с самого начала, по порядку. Начнем со слов Мбокани о том, что приехав в расположение «Динамо» после Кубка Африки, он не понимал, что происходит. Но ведь не секрет, и об этом много писалось, что как раз после завершения выступлений на Кубке Африки Дьемерси решил взять себе отпуск. И когда мы готовились к важнейшим матчам Лиги Европы сами ребята у меня спрашивали, где наш форвард, который являлся действительно ведущим футболистом нашей команды. В результате, Мбокани прибыл в наше расположение только после матча с «Генгамом». Были разговоры о его микротравме, но с этой микротравмой он спокойно играл на Кубке Африки. Ничего об этом Дьемерси сейчас не говорит... А лечился он потом около месяца».

«Далее. Мбокани откровенно лукавит, когда говорит, что все футболисты нашей команды его поддерживают. Повторюсь, сами ребята спрашивали у меня: «А где он?». Раз он так любит «Динамо» и динамовских болельщиков, как говорит об этом в своем интервью, то он должен что-то отдавать этой команде, клубу, который исправно выплачивает ему зарплату. Причем, немалую зарплату в наше непростое время!»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дьемерси Мбокани и Мигел Велозу

«Сейчас Мбокани говорит о том, что он является лучшим форвардом «Динамо», и не понимает, почему при этом он не попадает в состав. Тут я расскажу одну историю, которая произошла со мной в то время, когда я играл в «Динамо» Лобановского. Сразу скажу, что не буду называть никаких фамилий, кроме Андрея Шевченко. Тогда мы достаточно успешно выступали в Лиге чемпионов, вышли из группового этапа в плей-офф, и зимой, в немецком Руйте готовились к предстоящим матчам. Один из наших футболистов был до этого травмирован, но к зимним сборам как раз вернулся в строй. И вот, когда за столом сидела практически вся команда, он сказал одну фразу. Сказал, конечно, в шутку, и мы очень сильно тогда посмеялись. Но, тем не менее, фраза эта звучала так: «Папа выздоровел. И теперь вы двое, молодые (мол, Ребров и Шевченко), решайте, кто из вас двоих будет сидеть на скамейке запасных». А время все расставило по своим местам», – рассказал Ребров.

После этих слов украинского наставника конголезский форвард в составе «Динамо» при нем на поле за первую команду в официальных матчах более не выходил…

Два года скитаний по арендам, риск смерти и возвращение в Динамо

Летом 2015 года руководство «Динамо» долгое время решало, что же делать с Мбокани. Президент «бело-синих» Игорь Суркис вышел в СМИ и заявил, что поддерживает решение Реброва по африканцу, который, по словам руководителя киевлян, начал «считать себя незаменимым».

Предложения о продаже Мбокани у «Динамо» имелись, но Суркис-младший во всеуслышание заявил, что не собирается продавать своих дорогостоящих футболистов за дешево: «Мы готовы расстаться с Дьемерси во время текущего трансферного окна. Но есть определенные условия, по которым его уход может состояться. Нам приходили предложения по нему, но они были смешными. «Динамо» не собирается продавать своих футболистов в подобных случаях».

Как показало время, Игорь Михайлович все-таки прогадал: спустя три года «Динамо» отпустило Мбокани, оцениваемого тогда на Transfermarkt в 4,5 миллиона евро, свободным агентом, но об этом чуть позже…

Покинуть «Динамо» Мбокани удалось лишь в последний день лета 2015 года. Киевляне договорились об аренде конголезца с «Норвичем», где Дьемерси отыграл целый сезон на уровне английской Премьер-лиги, причем весьма и весьма неплохо: забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах. Что правда, это не спасло «канареек» от вылета в Чемпионшип, что сделало полноценный переход Мбокани в эту команду невозможным…

Впрочем, на тот момент Дьемерси вряд ли сильно переживал по этому поводу, так как весной 2016 года едва не погиб. В конце марта в аэропорту Брюсселя произошел теракт, унесший жизни полутора десятков людей, а еще около сотни были ранены… В этот момент Мбокани находился в аэропорту и уцелел, как признавался позднее, лишь из-за просьбы жены не спешить на рейс: «Во время взрыва я был на тротуаре возле здания аэропорта. Если бы мы вошли на минуту раньше, мы были бы мертвы. Моя жена спасла мне жизнь. Я хотел приехать чуть раньше, но она попросила подождать своего племянника. Это нас спасло. Это настоящее чудо».

Летом 2016-го Мбокани не имел ни малейших шансов на возвращение в «Динамо», первой командой которого все еще руководил Сергей Ребров. И опять: переход конголезца произошел лишь в последний день работы летнего трансферного окна – 31 августа… Дьемерси опять уехал в Англию на правах аренды, но на этот раз – в «Халл Сити». В стане «тигров» дела у конголезца не заладились во многом из-за проблем со здоровьем. Травма подколенного сухожилия суммарно вывела африканца из строя почти на полгода, вследствие чего Мбокани сыграл лишь 12 матчей (763 минуты) в АПЛ за «Халл Сити», не забив ни единого мяча, а его команда опять вылетела в Чемпионшип.

Но в этот момент из Киева поступили обнадеживающие для Мбокани новости – Ребров покинул «Динамо», а на пост коуча пришел Александр Хацкевич, который изъявил желание посмотреть на конголезца в тренировочном процессе, тем более, что контракт у форварда с «бело-синими» продолжал действовать…

Шанс, который не перерос в нечто большее…

С Хацкевичем у Мбокани сработаться в целом удалось неплохо. В начале сентября 2017-го африканский форвард вышел в прессу с комментарием следующего характера: «Доверие тренера я ощущаю, но оно проявляется не только по отношению лично ко мне. Все игроки важны для команды, и тренерское доверие относится ко всему коллективу. Конечно, на поле каждый футболист может быть силен индивидуально, но успеха можно добиться только благодаря командным действиям. Так что наставник рассчитывает на всех игроков одинаково».

Getty Images/Global Images Ukraine

Дьемерси начал получать игровую практику, и в целом опять показал, что обладает хорошим голевым чутьем, за что, собственно, «Динамо» и согласилось несколько лет назад заплатить 11 миллионов евро «Андерлехту». До зимней паузы в чемпионате Мбокани провел 15 матчей, отличившись в них 8 забитыми мячами и 1 результативной передачей, в том числе принеся «бело-синим» важную в турнирном и психологическом плане победу над «Шахтером» Паулу Фонсеки – 1:0.

Хорошие выступления за «Динамо» помогли изменить отношение к Мбокани и у клубного руководства. Игорь Суркис в ноябре 2016-го заявил, что клуб рассматривает возможность пролонгации сотрудничества со звездным легионером, усердием и результатами игры которого он, как босс, был полностью доволен.

«Я разговаривал с Дьемерси Мбокани о возможности продления контракта с ним. Я считаю его одним из сильнейших нападающих, он выполняет огромный объем работы и работает так, как я, честно говоря, не ожидал от него после возвращения из аренды. С удовольствием продолжим с ним контракт, если он также пожелает остаться в нашей команде. От таких футболистов не отказываются», – заявил Суркис.

Казалось бы, африканец ухватился за свой шанс остаться в Киеве, да и весной 2018 года заявил, что будет рад принять предложение о пролонгации сотрудничества с клубом: «Если «Динамо» предложит мне хороший контракт, я с радостью соглашусь. Если «Динамо» захочет, чтобы я остался, это будет хорошо для меня. Если нет – тоже не проблема».

Но в итоге в «Динамо» решили, что финансовые требования уже немолодого Мбокани чрезмерно завышены, и прийти к соглашению сторонам не удалось. Уже летом 2018-го Дьемерси окончательно покинул столицу Украины, после истечения трудового соглашения с «Динамо». Его новым клубом стал бельгийский «Антверпен», в котором он провел три очень достойных сезона и даже сумел стать лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, что ему не удавалось даже в период выступлений за «Андерлехт»…

Уже после «Антверпена» Мбокани съездил подзаработать в Кувейт, потом вернулся в Бельгию, чтобы поиграть за «Васланд-Беверен» во втором дивизионе, а большую часть сезона-2023/24 и вовсе отыграл в Армении за «Ноа», где в целом не оправдал огромных ожиданий, забив лишь 2 мяча в 10 матчах (однако к ним можно добавить 3 ассиста, что делает общую статистику форварда в этой команде не такой уж и плохой).

После ухода из «Ноа» Мбокани так и не смог найти для себя новый вызов, а потому нынешние новости о его уходе из профессионального футбола – вполне логичны и ожидаемы. В игре № 1 африканец, прежде всего, сделал себе имя в Бельгии. Неслучайно, что три клуба, за которые Дьемерси провел наибольшее количество матчей в своей карьере, как раз представляют эту страну – «Стандард» (120 матчей, 50 голов, 16 ассистов), «Антверпен» (105 матчей, 52 гола, 20 ассистов) и «Андерлехт» (79 матчей, 48 голов, 11 ассистов).

За «Динамо» Мбокани сыграл 77 официальных поединков, в которых отличился 31 забитым мячом и 14 ассистами. Эти цифры делают африканца одним из наиболее успешных нападающих в современной истории киевского клуба, хотя в целом воспоминания фанатов «бело-синих» о конголезце, скорее всего, останутся крайне неоднозначными из-за особенностей его характера и поведения, хотя и, возможно, в какой-то степени предвзятое отношение к самому исполнителю от тренеров «Динамо» (в первую очередь, речь о Сергее Реброве) также со счетов сбрасывать не стоит.

Очевидно одно: в столице Украины Мбокани не реализовал даже большей части своего таланта, хотя и не провалился. Его трансфер стал для «Динамо» самым дорогостоящим в истории и пока все еще напоминает фанатам клуба о лучших временах, когда «бело-синие» могли устраивать «гонку вооружений» с «Шахтером» в лиге, приобретая качественных легионеров из хороших клубов, представляющих сильные европейские лиги. В наше время подобное для «Динамо», увы, уже является роскошью, так как клубу не удается договориться даже о переходе игрока азербайджанской «Зиры»…