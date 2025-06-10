Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Canadian Shield

В ночь на 11 июня свою встречу на турнире Canadian Shield 2025 проведут Новая Зеландия – Украина. Матч начнется в 00:00 по киевскому времени.

Новая Зеландия

Сборную Новой Зеландии нельзя назвать сильной, хотя это команда выигрывает большинство своих матчей, весь секрет в том, что соперниками чаще бывают островные государства ниже классом.

Недооценивать «всех в белом» нельзя, это не условный Сан-Марино, а играет в силу крепкого европейского середняка. Canadian Shield 2025 новозеландцы начали с неожиданной победы над сборной Кот-д’Ивуар со счетом 1:0. Соперник играл лучше в том матче, больше владел мячом, хотя создал не так много моментов. Новозеландцы нанесли всего один удар в створ ворот, который стал результативным.

Хоть команда и не пропустила, игра в обороне не была образцовой, особенно, до забитого мяча в концовке первого тайма. Новая Зеландия, играла от обороны, не забывая выбегать в контратаку, но часто не хватало последнего паса.

Украина

В первом матче украинцы играли против хозяев турнира, канадцев, хоть североамериканцы и считались фаворитами встречи, было очевидно, что подопечные Сергея Реброва точно не хуже, по своим игровым качествам.

Игра против Канады не получилась, Украина пропустила уже на 4-й минуте, а первый тайм в итоге проиграли 0:3. Во втором тайме мало что изменилось, соперник забил даже четвертый мяч, только после этого удалось забить дважды, избежав разгрома, голами отметились Забарный и Зинченко.

Можно нарекать на то, что состав не оптимальный, нет лидера атак Артема Довбика, а в заявке фактически один номинальный нападающий Роман Яремчук, является потерей и отсутствие Миколенко.

Украинцы в том матче играли слишком инертно, хотя соперник давал пространство, но подопечные Реброва этим не пользовались. Надо сделать выводы и выиграть вторую, заключительную встречу этого турнира.

Прогноз

Ранее команды между собой никогда не играли, а в предстоящей битве украинцы считаются фаворитами.

Ожидаю интересного матча, в котором украинцы постараются реабилитироваться за последнюю неудачу. Поставлю на чистую победу подопечных Сергея Реброва за коэффициент 1.73.