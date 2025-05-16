Допинг Бех-Романчук, Барселона чемпион Ла Лиги, Ребров без защитника
Главные новости за 15 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четеврг, 15 мая.
1А. Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Марина готовилась выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
1В. День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Кокошко пропустит еще 17 месяцев
2. Барселона выиграла дерби у Эспаньола и стала чемпионом Испании 2024/25
Голы для сине-гранатовых забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес
3. Неожиданное поражение Атлетико, ничья Бетиса и Райо Вальекано
В Ла Лиге состоялось 2 матча 36-го тура
4. Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Восстановление Алексея Сыча затягивается
5А. Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме
Жасмин Паолини в двух сетах выбила Пейтон Стернс и поборется за титул домашнего тысячника
5В. Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Словакии
Украинка в четвертьфинале уступила Кароль Монне
5С. Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025
Еще три украинские теннисистки находятся в альтернативном списке
6. Баскетбол. Известный клуб вернется в Суперлигу. Нашли именитого коуча
«Харьковские Соколы» выступят в Суперлиге под руководством Валерия Плеханова
7А. Плей-офф НХЛ. 6 шайб Флориды, Эдмонтон в ОТ прошел в финал Запада
Эдмонтон выбил Вегас
7В. Бостон без Тейтума победил Нью-Йорк, Голден Стейт завершил сезон
«Миннесота» после матча с «Лейкерс» разобралась с «Уорриорз»
8А. Известны результаты жребия чемпионата Европы U-19. С кем сыграет Украина?
Украинской команде предстоят матчи с Молдовой, Италией и Португалией
8В. Чемпионат Европы по футзалу могут перенести из-за беларуси
Литва и Латвия не хотят принимать беларусов
9. Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу
Сине-желтая команда сыграет с соперниками из Франции, Норвегии и Чехии
10. Последняя Пиза в Серии А. Культовая команда Мирчи Луческу и Диего Симеоне
«Башни» возвращаются в элиту итальянского футбола после 34-летнего перерыва
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