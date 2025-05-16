Допинг Бех-Романчук, Барселона чемпион Ла Лиги, Ребров без защитника

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четеврг, 15 мая.

1А. Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста

Марина готовилась выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

1В. День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию

Кокошко пропустит еще 17 месяцев

2. Барселона выиграла дерби у Эспаньола и стала чемпионом Испании 2024/25

Голы для сине-гранатовых забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес

3. Неожиданное поражение Атлетико, ничья Бетиса и Райо Вальекано

В Ла Лиге состоялось 2 матча 36-го тура

4. Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду

Восстановление Алексея Сыча затягивается

5А. Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме

Жасмин Паолини в двух сетах выбила Пейтон Стернс и поборется за титул домашнего тысячника

5В. Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Словакии

Украинка в четвертьфинале уступила Кароль Монне

5С. Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025

Еще три украинские теннисистки находятся в альтернативном списке

6. Баскетбол. Известный клуб вернется в Суперлигу. Нашли именитого коуча

«Харьковские Соколы» выступят в Суперлиге под руководством Валерия Плеханова

7А. Плей-офф НХЛ. 6 шайб Флориды, Эдмонтон в ОТ прошел в финал Запада

Эдмонтон выбил Вегас

7В. Бостон без Тейтума победил Нью-Йорк, Голден Стейт завершил сезон

«Миннесота» после матча с «Лейкерс» разобралась с «Уорриорз»

8А. Известны результаты жребия чемпионата Европы U-19. С кем сыграет Украина?

Украинской команде предстоят матчи с Молдовой, Италией и Португалией

8В. Чемпионат Европы по футзалу могут перенести из-за беларуси

Литва и Латвия не хотят принимать беларусов

9. Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу

Сине-желтая команда сыграет с соперниками из Франции, Норвегии и Чехии

10. Последняя Пиза в Серии А. Культовая команда Мирчи Луческу и Диего Симеоне

«Башни» возвращаются в элиту итальянского футбола после 34-летнего перерыва