ITF15 мая 2025, 15:43 | Обновлено 15 мая 2025, 15:45
379
2
Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Словакии
Украинка в четвертьфинале уступила Кароль Монне
15 мая 2025, 15:43 | Обновлено 15 мая 2025, 15:45
379
2
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.
20-летняя украинка в четвертьфинале уступила Кароль Монне (WTA 278) из Франции. Анастасия не сумела навязать борьбу сопернице и взяла лишь два гейма за весь матч.
Теннисистки провели на корте 61 минуту. Это был их третий поединок, счет 2:1 в пользу француженки.
ITF W75 Трнава. Грунт. Четвертьфинал
Анастасия Соболева (Украина) – Кароль Монне (Франция) – 1:6, 1:6
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Комментарии 2
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Холодно було там грати. Суперниця грала в довгій облягаючій спортивній формі, а Настя як влітку. Всі навколо корту в куртках були.
Якийсь тупий провал
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