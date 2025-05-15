Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Словакии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.

20-летняя украинка в четвертьфинале уступила Кароль Монне (WTA 278) из Франции. Анастасия не сумела навязать борьбу сопернице и взяла лишь два гейма за весь матч.

Теннисистки провели на корте 61 минуту. Это был их третий поединок, счет 2:1 в пользу француженки.

ITF W75 Трнава. Грунт. Четвертьфинал

Анастасия Соболева (Украина) – Кароль Монне (Франция) – 1:6, 1:6