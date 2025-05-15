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ITF
15 мая 2025, 15:43 | Обновлено 15 мая 2025, 15:45
379
2

Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Словакии

Украинка в четвертьфинале уступила Кароль Монне

15 мая 2025, 15:43 | Обновлено 15 мая 2025, 15:45
379
2
Соболева завершила выступление на грунтовом турнире ITF в Словакии
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Трнаве, Словакия.

20-летняя украинка в четвертьфинале уступила Кароль Монне (WTA 278) из Франции. Анастасия не сумела навязать борьбу сопернице и взяла лишь два гейма за весь матч.

Теннисистки провели на корте 61 минуту. Это был их третий поединок, счет 2:1 в пользу француженки.

ITF W75 Трнава. Грунт. Четвертьфинал

Анастасия Соболева (Украина) – Кароль Монне (Франция) – 1:6, 1:6

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ITF Трнава Анастасия Соболева Кароль Монне
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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Vitaly Kozak
Холодно було там грати. Суперниця грала в довгій облягаючій спортивній формі, а Настя як влітку. Всі навколо корту в куртках були.
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Muskrat2
Якийсь тупий провал
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