Неожиданное поражение Атлетико, ничья Бетиса и Райо Вальекано
В Ла Лиге состоялось 2 матча 36-го тура
В четверг, 15 мая, состоялось 2 матча 36-го тура Ла Лиги.
«Осасуна» у себя дома со счетом 2:0 одолела «Атлетико». Голами в составе гостей отличились Анте Будимир и Алехандро Катена.
«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. «Нервионцам» удалось отыграть отставание в два мяча по ходу встречи.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|35
|26
|4
|5
|95 - 36
|82
|2
|Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74 - 38
|78
|3
|Атлетико Мадрид
|36
|20
|10
|6
|60 - 29
|70
|4
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|13
|5
|51 - 26
|64
|5
|Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64 - 47
|64
|6
|Бетис
|36
|16
|11
|9
|55 - 45
|59
|7
|Сельта
|36
|15
|7
|14
|56 - 54
|52
|8
|Райо Вальекано
|36
|12
|12
|12
|39 - 44
|48
|9
|Осасуна
|36
|11
|15
|10
|45 - 51
|48
|10
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34 - 42
|47
|11
|Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43 - 52
|45
|12
|Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32 - 42
|43
|13
|Жирона
|36
|11
|8
|17
|42 - 53
|41
|14
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|40 - 49
|41
|15
|Хетафе
|35
|10
|9
|16
|31 - 34
|39
|16
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38 - 47
|39
|17
|Алавес
|36
|9
|11
|16
|36 - 47
|38
|18
|Леганес
|36
|7
|13
|16
|35 - 56
|34
|19
|Лас Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40 - 58
|32
|20
|Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26 - 86
|16
Ла Лига. 36-й тур
Осасуна – Атлетико – 2:0
Голы: Катена, 26, Будимир, 82
Райо Вальекано – Бетис – 2:2
Голы: де Фрутос, 37, Льюн, 45+6 – Энандес, 51, Иско, 61 (пенальти)
Фото матчей:
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