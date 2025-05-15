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Испания
15 мая 2025, 23:02 | Обновлено 15 мая 2025, 23:03
93
1

Неожиданное поражение Атлетико, ничья Бетиса и Райо Вальекано

В Ла Лиге состоялось 2 матча 36-го тура

15 мая 2025, 23:02 | Обновлено 15 мая 2025, 23:03
93
1
Неожиданное поражение Атлетико, ничья Бетиса и Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Осасуна

В четверг, 15 мая, состоялось 2 матча 36-го тура Ла Лиги.

«Осасуна» у себя дома со счетом 2:0 одолела «Атлетико». Голами в составе гостей отличились Анте Будимир и Алехандро Катена.

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. «Нервионцам» удалось отыграть отставание в два мяча по ходу встречи.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 35 26 4 5 95 - 36 82
2 Реал Мадрид 36 24 6 6 74 - 38 78
3 Атлетико Мадрид 36 20 10 6 60 - 29 70
4 Атлетик Бильбао 35 17 13 5 51 - 26 64
5 Вильярреал 36 18 10 8 64 - 47 64
6 Бетис 36 16 11 9 55 - 45 59
7 Сельта 36 15 7 14 56 - 54 52
8 Райо Вальекано 36 12 12 12 39 - 44 48
9 Осасуна 36 11 15 10 45 - 51 48
10 Мальорка 36 13 8 15 34 - 42 47
11 Валенсия 36 11 12 13 43 - 52 45
12 Реал Сосьедад 36 12 7 17 32 - 42 43
13 Жирона 36 11 8 17 42 - 53 41
14 Севилья 36 10 11 15 40 - 49 41
15 Хетафе 35 10 9 16 31 - 34 39
16 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 47 39
17 Алавес 36 9 11 16 36 - 47 38
18 Леганес 36 7 13 16 35 - 56 34
19 Лас Пальмас 36 8 8 20 40 - 58 32
20 Вальядолид 36 4 4 28 26 - 86 16
Полная таблица

Ла Лига. 36-й тур

Осасуна – Атлетико – 2:0

Голы: Катена, 26, Будимир, 82

Райо Вальекано – Бетис – 2:2

Голы: де Фрутос, 37, Льюн, 45+6 – Энандес, 51, Иско, 61 (пенальти)

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Victor673256ua
Атлетко вже ніц не потрібно, а Осасуна ще намагається зачепитись за єврокубки.
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