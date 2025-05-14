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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
15.05.2025 20:00 - : -
Бетис
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Испания
14 мая 2025, 15:25 | Обновлено 14 мая 2025, 16:37
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0

Райо Вальекано – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 15 мая в 20:00 по Киеву.

14 мая 2025, 15:25 | Обновлено 14 мая 2025, 16:37
30
0
Райо Вальекано – Реал Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Реал Бетис

В четверг, 15 мая состоится игра 36-го раунда чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Реалом Бетисом». Матч начнется в 20.00 по Киеву.

Райо Вальекано

В настоящее время команда с 47 баллами в активе идет на 8-м месте в Ла Лиге и борется за попадание в еврокубки. Текущая ситуация в таблице выведет клуб в Лигу конференций, хотя снизу с таким же количеством очков дышит в спину «Мальорка», а всего на 2 меньше «Валенсия» и «Осасуна». Расстояние до зоны Лиги Европы – 5 очков, также у «Райо» есть матч в запасе. Из Кубка Испании коллектив вылетел на стадии 1/8 от «Реала Сосьедад».

Бетис

После 35 туров коллектив занимает 6 место в чемпионате и продолжает борьбу за выход в Лигу чемпионов – сейчас от топ-5 «зелено-белых» отделяет 3 очка. В Кубке команда вылетела от Барселоны в 1/8, а в Лиге конференций пробилась в полуфинал, где уже скоро встретится с лондонским Челси.

Личные встречи

Трижды в последних 5 очных поединках побеждал Бетис, однако последний выигрыш был еще в сентябре 2023 года. После этого последовал триумф «Райо» и один ничейный результат – эта игра со счетом 1:1 произошла в рамках матча 1-го круга Ла Лиги этого сезона.

Интересные факты

  • В последних 12 матчах «Райо» победило всего 3 раза. 2 из них в последних 2 поединках.
  • Только «Барселона» получила больше очков в последних 15 играх лиги (43), чем «Реал Бетис» – 33.
  • В 17 домашних матчах этого сезона «Райо» набрало 24 очка – 7-й худший результат среди команд чемпионата.

Возможные стартовые составы

Райо: Баталья – Чаваррия, Эрнандес, Лежен, Рациу – Гумбау, Лопес – Гарсия, Диас, где Фрутос – Эмбарба

Реал Бетис: Адриан – Родригес, Натан, Бартра, Саболи – Карвалью, Альтимира – Родригес, Ло Чельсо, Антони – Кучо

Прогноз

Команды не забивают большое количество голов в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
15 мая 2025 -
20:00
Бетис
Тотал меньше 2.5 1.85 Сделать ставку

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Райо Вальекано Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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