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  4. Последняя Пиза в Серии А. Культовая команда Мирчи Луческу и Диего Симеоне
Италия
15 мая 2025, 14:18 |
134
0

Последняя Пиза в Серии А. Культовая команда Мирчи Луческу и Диего Симеоне

«Башни» возвращаются в элиту итальянского футбола после 34-летнего перерыва

15 мая 2025, 14:18 |
134
0
Последняя Пиза в Серии А. Культовая команда Мирчи Луческу и Диего Симеоне
X.com. Мирча Луческу и Диего Симеоне

4 мая в итальянском клубном футболе произошло весьма любопытное событие – в Серию А после 34-летнего перерыва вернулась «Пиза». Этот клуб был основан 116 лет назад, однако пережил несколько весьма непростых страниц в собственной истории, в частности, дважды возрождался после фактического прекращения деятельности. Нынешний успех «башен» во многом связан с работой 51-летнего Филиппо Индзаги, который летом 2024-го был назначен коучем «Пизы», и за столь короткий срок успел сделать из середняка Серии Б команду, которая воплотила мечты своих фанатов и вернулась в элитарный дивизион итальянского футбола.

«Пиза» не имеет в своей истории каких-либо громких титулов и достижений, кроме разве что двух побед в Кубке Митропы – соревновании, чьи славные годы пришлись на тот период, когда на Старом континенте еще не существовало Кубка европейских чемпионов… Однако в истории этого клуба есть весьма интересные периоды, один из которых непосредственно связан с сезоном-1990/91 – тем самым, после которого «Пиза» надолго скатилась в трясину и о ней даже могли успеть позабыть.

Эту историю, пожалуй, стоит начинать с 1978 года, когда «Пизу» выкупил Ромео Анконетани, ставший впоследствии самым успешным президентом в истории «башен» и получивший в Италии прозвище «Президентиссимо». На момент прихода Анконетани в клуб, тот выступал в Серии С – третьем по силе дивизионе итальянского футбола. Однако уже через четыре года «Пиза» оказалась в Серии А, где до этого в последний раз объявлялась аж в сезоне-1968/69.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромео Анконетани в 1980 году

Анконетани известен тем, что сумел привлечь в «Пизу» ряд абсолютно культовых футболистов, как по меркам итальянского, так и по меркам мирового футбола. Во многом это стало возможным благодаря тому, что в 80-х годах минувшего века профессиональный футбол в Италии был на подъеме, а тамошняя Серия А считалась самой богатой лигой мира, которая привлекала колоссальный интерес со стороны болельщиков и была невероятно притягательной для подавляющего большинства игроков.

В восьмидесятых «Пиза» была таким себе «лифтом» между Серией А и Серией Б. Однако это вовсе не помешало Анконетани, чье имя ныне носит клубный стадион «башен», привлечь в свою команду футболистов топового уровня. Речь, прежде всего, о таких мастерах как Клаус Берггреен (бронзовый призер чемпионата Европы-1984 в составе сборной Дании), Вим Кифт (обладатель «Золотой бутсы» 1982 года в составе «Аякса»), Дунга (на момент перехода в «Пизу» – серебряный призер Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, а впоследствии – чемпион мира-1994 и серебряный призер чемпионата мира-1998 в составе сборной Бразилии) и Диего Симеоне (этот аргентинец вряд ли нуждается в каком-то дополнительном представлении, так как хорошо известен даже самым молодым почитателям футбола, ведь в настоящий момент является главным тренером «Атлетико» Мадрид).

Для Дунги и Симеоне именно «Пиза» стала первым европейским клубом в карьере. Бразилец перебирался в стан «башен» из «Васко да Гама», а аргентинец – из родного для него «Велес Сарсфилд». Но если Дунга задержался в «Пизе» всего на сезон, после чего за вдвое большую сумму, нежели за него было заплачено, отбыл в «Фиорентину», то вот Симеоне согласился провести в стане «башен» два года, причем не покинул клуб даже после вылета из Серии А.

Покупка Симеоне вообще является, пожалуй, одной из главных трансферных удач президента Анконетани. Диего переехал в Италию летом 1990 года – как раз после того, как «Пиза» в очередной раз, исполнив функцию «команды-лифта», вернулась в элиту итальянского клубного футбола.

Тогда в «Пизе», если оглядываться на те времена с «высоты прожитых лет», вообще подобралась культовая команда. Анконетани поработал на славу, заполучив в свою команду, помимо Симеоне, еще и аргентинского центрбека Хосе Шамота (в 1996-м он стал серебряным призером Олимпийских игр, а в 2003-м – победителем Лиги чемпионов в составе «Милана»), датского хавбека Хенрика Ларсена (в 1992-м он стал лучшим бомбардиром и победителем чемпионата Европы), а также итальянского форварда Микеле Падовано (он в 1996 году выиграл Лигу чемпионов с «Ювентусом», после чего еще дважды становился в стане туринцев чемпионом Италии).

Интересно, что Падовано забил в сезоне-1990/91 сразу 11 мячей в 30 поединках итальянской Серии А. И пускай это не позволило Микеле войти даже в топ-10 лучших снайперов чемпионата, однако уже через год Падовано оказался в «Наполи», а еще через четыре сезона его подписал «Ювентус». Учитывая тот факт, что «Пиза» брала Падовано из «Козенцы», в рядах которой нападающий провел четыре сезона в Серии С и Серии Б (по два – в каждой из них), о прозорливости скаутов «Пизы» и «Президентиссимо» Анконетани на Апеннинах в то время едва ли не ходили легенды.

Диего Симеоне в своем первом сезоне в европейском футболе провел 31 матч за «Пизу» в рамках Серии А, отличившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Увы, этого, как и стараний Падовано и всех других игроков «башен» вместе взятых, оказалось недостаточно. «Пиза» набрала 22 очка в 34 поединках и оказалась одним из четырех неудачников (наряду с «Болоньей», «Чезеной» и «Лечче»), которые спикировали в Серию Б.

Примечательно, что перед началом того сезона на скамейке запасных «Пизы» оказался 45-летний румынский наставник Мирча Луческу. На тот момент этот специалист был малоизвестен в европейском футболе, так как до приглашения в «Пизу» работал исключительно на родине, внимание к которой в топ-лигах, конечно же, проявляли немногие. Однако Анконетани поверил в талант Луческу и дал тому возможность впервые попробовать силы за рубежом, причем с ходу – в сильнейшей лиге планеты.

Несмотря на в целом весьма интересный состав, в котором были, как показало время, футболисты топ-уровня, Луческу не сумел удержать «Пизу» в Серии А. Он был уволен за месяц до завершения чемпионата, а вскоре получил назначение в другой итальянский клуб – «Брешиа». Причем с «ласточками» дела у Мирчи сразу же пошли намного лучше. Румын в первом же сезоне и с первого места вывел команду в Серию А, но не сумел там удержаться. Однако впоследствии с Луческу «Брешиа» еще раз возвращалась в элиту, а сам коуч вскоре сумел в профессиональном плане спрогрессировать до назначения в «Интер», что правда, своих наибольших успехов в тренерской карьере он достиг уже в Украине с донецким «Шахтером».

Симеоне оставил «Пизу» летом 1992 года. Его за более чем 1 миллион долларов продали в «Севилью», и эта сделка принесла «башням» втрое больше денег, нежели они заплатили за аргентинца «Велес Сарсфилд». Однако в целом на тот момент «Пиза» уже пребывала в критическом состоянии с точки зрения финансов. Анконетани, осознавая всю сложность ситуации, предпринял авантюрную попытку сберечь клуб, объединив его с «Ливорно» под новым названием – «Писорно». Под новый проект планировалось возведение абсолютно нового стадиона, а клуб, как считал «Президентиссимо», мог бы стать одним из сильнейших в Италии, составив достойную конкуренцию традиционным грандам «Ювентусу», «Милану» и «Интеру».

Впрочем, идея Анконетани по объединению с «Ливорно» оказалась не по душе фанатам «Пизы». Они устроили несколько масштабных акций протеста, и президент «башен» вынужден был отказаться от своих амбициозных планов. И, что было довольно прогнозировано, спасти клуб от банкротства босс уже был не в состоянии.

«Президентиссимо» ушел из «Пизы» в 1994 году. Почти сразу его в качестве консультанта нанял тогдашний владелец «Милана» Сильвио Берлускони, а еще опытный функционер помогал в администрировании клубом экс-президенту «Дженоа» Альдо Спинелли.

В ноябре 1999-го Анконетани скончался, а спустя два года после этого домашний стадион «Пизы» был назван его именем. Сами же «башни», сменив после Мирчи Луческу 45 главных тренеров, сумели вернуться в итальянскую Серию А лишь спустя 34 года после своего вылета оттуда. Для этого им потребовалось довериться Филиппо Индзаги – великолепному экс-форварду «Ювентуса», который на тренерском поприще неплохо показал себя как специалист по выводу команд из низших дивизионов в высшие («Венеция», «Беневенто», теперь вот «Пиза»). Впрочем, на топ-уровне тренерства Индзаги-старший заметно уступает экс-хавбеку «башен» Диего Симеоне, являющемуся ныне одним из абсолютно культовых тренеров в мировом футболе и имеющему свой особенный стиль игры, по которому «Атлетико» можно легко узнать, даже если выпустить игроков на поле в масках и без опознавательных знаков на футболках.

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Пиза статьи эксклюзив Мирча Луческу Диего Симеоне
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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