Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме
WTA
15 мая 2025, 18:15 | Обновлено 15 мая 2025, 18:24
6944
9

Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме

Жасмин Паолини в двух сетах выбила Пейтон Стернс и поборется за титул домашнего тысячника

15 мая 2025, 18:15 | Обновлено 15 мая 2025, 18:24
6944
9
Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка и пятая ракетка мира Жасмин Паолини пробилась в финал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В полуфинале итальянка в двух сетах одолела представительницу США Пейтон Стернс (WTA 42), которая в четвертьфинальном поединке выбила украинку Элину Свитолину (WTA 14).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Жасмин Паолини (Италия) [6] – Пейтон Стернс (США) – 7:5, 6:1

В первом сете Жасмин проигрывала 3:5, но не позволила Пейтон подать на партию, отыграв в сумме три сетбола (учитывая и 10-й гейм).

Паолини и Стернс провели первое очное противостояние.

В решающем поединке тысячника Жасмин поборется либо против Чжэн Циньвень, либо против Коко Гауфф.

Для Паолни это будет восьмой финал на уровне Тура и второй на тысячниках. В 2024 она сумела выиграть трофей на хардовых кортах Дубая.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
По теме:
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Чжэн Циньвень – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чжэн Циньвень – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Жасмин Паолини Пейтон Стернс WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16 мая 2025, 07:44 7
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»

Экс-игрок киевлян раскритиковал Николая Шапаренко

День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
Другие виды | 15 мая 2025, 16:55 7
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию

Кокошко пропустит еще 17 месяцев

Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Футбол | 16.05.2025, 09:10
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Непобедимый Синнер. Определен четвертый полуфиналист римского Мастерса
Теннис | 15.05.2025, 21:19
Непобедимый Синнер. Определен четвертый полуфиналист римского Мастерса
Непобедимый Синнер. Определен четвертый полуфиналист римского Мастерса
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Футбол | 15.05.2025, 12:53
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
василь бруховський
Що за дебільні заголовки в вас? Кривдниця?Вона била Еліну, ображала, чи як вона кривдила . Може вона просто виграла?
Ответить
+12
Показать Скрыть 3 ответа
Sashamar
Forza, Jasmin! 
Ответить
+4
Alex
Жасмин правильно выбрала как играть в концовке и дожала, Свитолина как начала в одном ритме так и дальше играла  
Ответить
0
Santk86
Не чего удивительного не произошло, просто у Стернс закончился кураж, а других аргументов для победы  у нее нет. Такие теннисистки могу провести турнир на одном дыхании и выиграть его, а потом все проволить
Ответить
0
Santk86
Не чего удивительного не произошло, просто у Стернс закончился кураж, а других аргументов для победы  у нее нет. Такие теннисистки могу провести турнир на одном дыхании и выиграть его, а потом все проволить
Ответить
0
Бітанга
Паоліні разом з Сіннером виграють турнір вдома. Скріньте
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 17
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 20
Другие виды
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
15.05.2025, 00:10
Хоккей
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
14.05.2025, 11:28 1
Футбол
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
14.05.2025, 22:05 6
Бокс
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем