Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме

Итальянская теннисистка и пятая ракетка мира Жасмин Паолини пробилась в финал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В полуфинале итальянка в двух сетах одолела представительницу США Пейтон Стернс (WTA 42), которая в четвертьфинальном поединке выбила украинку Элину Свитолину (WTA 14).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Жасмин Паолини (Италия) [6] – Пейтон Стернс (США) – 7:5, 6:1

В первом сете Жасмин проигрывала 3:5, но не позволила Пейтон подать на партию, отыграв в сумме три сетбола (учитывая и 10-й гейм).

Паолини и Стернс провели первое очное противостояние.

В решающем поединке тысячника Жасмин поборется либо против Чжэн Циньвень, либо против Коко Гауфф.

Для Паолни это будет восьмой финал на уровне Тура и второй на тысячниках. В 2024 она сумела выиграть трофей на хардовых кортах Дубая.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс