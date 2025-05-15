Обидчица Свитолиной вылетела. Определена первая финалистка турнира в Риме
Жасмин Паолини в двух сетах выбила Пейтон Стернс и поборется за титул домашнего тысячника
Итальянская теннисистка и пятая ракетка мира Жасмин Паолини пробилась в финал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В полуфинале итальянка в двух сетах одолела представительницу США Пейтон Стернс (WTA 42), которая в четвертьфинальном поединке выбила украинку Элину Свитолину (WTA 14).
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала
Жасмин Паолини (Италия) [6] – Пейтон Стернс (США) – 7:5, 6:1
В первом сете Жасмин проигрывала 3:5, но не позволила Пейтон подать на партию, отыграв в сумме три сетбола (учитывая и 10-й гейм).
Паолини и Стернс провели первое очное противостояние.
В решающем поединке тысячника Жасмин поборется либо против Чжэн Циньвень, либо против Коко Гауфф.
Для Паолни это будет восьмой финал на уровне Тура и второй на тысячниках. В 2024 она сумела выиграть трофей на хардовых кортах Дубая.
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