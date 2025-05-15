Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025

Пять украинских теннисисток заявлены в основную сетку парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025.

В основе Ролан Гаррос сыграет чисто украинский тандем: Надежда Киченок и Даяна Ястремская.

Украинки, которые заявлены в основу парного разряда РГ-2025:

Людмила Киченок / София Кенин

Людмила Киченок / София Кенин Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе Надежда Киченок / Даяна Ястремская

Надежда Киченок / Даяна Ястремская Ангелина Калинина / Сюй Ифань

Еще три представительницы Украины находятся в альтернативном списке:

Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк

Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк Надежда Колб / Марина Колб

Ролан Гаррос 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня. В одиночном разряде основы французского мейджора Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.