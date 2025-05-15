Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025
Еще три украинские теннисистки находятся в альтернативном списке
Пять украинских теннисисток заявлены в основную сетку парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025.
В основе Ролан Гаррос сыграет чисто украинский тандем: Надежда Киченок и Даяна Ястремская.
Украинки, которые заявлены в основу парного разряда РГ-2025:
- Людмила Киченок / София Кенин
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
- Надежда Киченок / Даяна Ястремская
- Ангелина Калинина / Сюй Ифань
Еще три представительницы Украины находятся в альтернативном списке:
- Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк
- Надежда Колб / Марина Колб
Ролан Гаррос 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня. В одиночном разряде основы французского мейджора Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
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