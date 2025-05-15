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  4. Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025
Ролан Гаррос
15 мая 2025, 14:04 | Обновлено 15 мая 2025, 14:06
2511
2

Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025

Еще три украинские теннисистки находятся в альтернативном списке

15 мая 2025, 14:04 | Обновлено 15 мая 2025, 14:06
2511
2
Киченок и Ястремская в одном дуэте. Пять украинок попали в основу РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Пять украинских теннисисток заявлены в основную сетку парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025.

В основе Ролан Гаррос сыграет чисто украинский тандем: Надежда Киченок и Даяна Ястремская.

Украинки, которые заявлены в основу парного разряда РГ-2025:

  • Людмила Киченок / София Кенин
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
  • Надежда Киченок / Даяна Ястремская
  • Ангелина Калинина / Сюй Ифань

Еще три представительницы Украины находятся в альтернативном списке:

  • Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк
  • Надежда Колб / Марина Колб

Ролан Гаррос 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня. В одиночном разряде основы французского мейджора Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Ролан Гаррос 2025 Людмила Киченок София Кенин Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Надежда Киченок Даяна Ястремская Ангелина Калинина Сюй Ифань Юлия Стародубцева Анастасия Децюк Надежда Колб Марина Колб
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Фігасі, Колбаскі вже в альтернативу на Шолом попадають
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+1
mevast
Щось Надія та Даяна не можуть знайти постійну напарницю.
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0
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