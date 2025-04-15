Четыре украинские теннисистки попали в заявку Ролан Гаррос 2025
Свитолина, Костюк, Ястремская и Калинина гарантировали себе участие в основе мейджора
В список участниц основной сетки Ролан Гаррос 2025 года попали четыре украинки.
Участие в основной сетке французского мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 18), Марта Костюк (WTA 25), Даяна Ястремская (WTA 46) и Ангелина Калинина (WTА 65).
Юлия Стародубцева (WTA 103) находится на третьей позиции в альтернативном списке.
По защищенному рейтингу в Париже сыграют Петра Квитова, Сорана Кырстя, Джоди Баррейдж и Янина Викмайер.
Матчи основной сетки Ролан Гаррос 2025 пройдут с 25 мая по 8 июня в столице Франции.
В 2024 в заявке на основу Ролан Гаррос было пять украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной и Ангелиной также была и Леся Цуренко.
Заявочный лист на Ролан Гаррос 2025 у женщин:
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