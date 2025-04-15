Четыре украинские теннисистки попали в заявку Ролан Гаррос 2025

В список участниц основной сетки Ролан Гаррос 2025 года попали четыре украинки.

Участие в основной сетке французского мейджора гарантировали: Элина Свитолина (WTA 18), Марта Костюк (WTA 25), Даяна Ястремская (WTA 46) и Ангелина Калинина (WTА 65).

Юлия Стародубцева (WTA 103) находится на третьей позиции в альтернативном списке.

По защищенному рейтингу в Париже сыграют Петра Квитова, Сорана Кырстя, Джоди Баррейдж и Янина Викмайер.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос 2025 пройдут с 25 мая по 8 июня в столице Франции.

В 2024 в заявке на основу Ролан Гаррос было пять украинок. Вместе с Элиной, Мартой, Даяной и Ангелиной также была и Леся Цуренко.

Заявочный лист на Ролан Гаррос 2025 у женщин: