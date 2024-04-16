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Ролан Гаррос
16 апреля 2024, 16:55 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:01
420
0

Пять украинок сыграют в основной сетке Ролан Гаррос 2024 по рейтингу

Восемь теннисисток воспользуются защищетным рейтингом

16 апреля 2024, 16:55 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:01
420
0
Пять украинок сыграют в основной сетке Ролан Гаррос 2024 по рейтингу
Ролан Гаррос

Организаторы Ролан Гаррос опубликовали заявочный список на турнир 2024 года.

В заявочный лист теннисисток, которые сыграют в основе Открытого чемпионата Франции, вошли пять украинских теннисисток: Элина Свитолина (№17), Марта Костюк (№26), Ангелина Калинина (№32), Даяна Ястремская (№33) и Леся Цуренко (№41).

Отметим, что восемь теннисисток решили воспользоваться своим защищенным рейтингом. Это касается Анжелик Кербер (№31) и Наоми Осаки (№46), которые вернулись в Австралию в январе после рождения первого ребенка в 2023 году, Ирина-Камелия Бегу (№49), Аманда Анисимова (№61), Бьянка Андрееску (№64), Юлия Грабер (№73), Алисон ван Эйтванк (№97) и Александра Крунич (№99). Они также попадут в основную сетку турнира, отсечка на данный момент установлена на уровне 99-го номера мирового рейтинга.

Ролан Гаррос 2024 пройдет с 20 мая по 9 июня.

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Источник Roland Garros
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