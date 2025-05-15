Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду

Как стало известно Sport.ua, с возвращением в строй защитника сборной Украины Алексея Сыча, травмировавшего колено в мартовском матче плей-офф Лиги наций с бельгийцами, возникли проблемы.

По имеющейся информации, игрок «Карпат» не избежал даже незначительного хирургического вмешательства и в ближайшие недели он будет восстанавливаться.

По этой причине Сыч вынужден будет пропустить международный турнир в Канаде, где в начале июня выступит сборная Украины.

Ранее сообщалось о том, что у «Карпат» возникли проблемы с центром обороны.