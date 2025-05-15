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Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 21:54 | Обновлено 15 мая 2025, 23:14
3839
1

Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду

Восстановление Алексея Сыча затягивается

15 мая 2025, 21:54 | Обновлено 15 мая 2025, 23:14
3839
1
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, с возвращением в строй защитника сборной Украины Алексея Сыча, травмировавшего колено в мартовском матче плей-офф Лиги наций с бельгийцами, возникли проблемы.

По имеющейся информации, игрок «Карпат» не избежал даже незначительного хирургического вмешательства и в ближайшие недели он будет восстанавливаться.

По этой причине Сыч вынужден будет пропустить международный турнир в Канаде, где в начале июня выступит сборная Украины.

Ранее сообщалось о том, что у «Карпат» возникли проблемы с центром обороны.

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Алексей Сыч Карпаты Львов сборная Украины по футболу травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Турнір має бути має бути використаний для перегляду новачків. Бо офіційні матчі аж у вересні і мова про "відновлення ігрових зв'язків") йти не може
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Теннис
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