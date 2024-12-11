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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 06:19 |
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Компани оценил матч с Шахтером, в котором Бавария пропустила быстрый гол

Главный тренер Баварии прокомментировал победу над горняками в 6-м туре ЛЧ

11 декабря 2024, 06:19 |
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Компани оценил матч с Шахтером, в котором Бавария пропустила быстрый гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи главный тренер гостей Венсан Компани провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал победу своих подопечных:

– Поздравляем с победой! Как вы оцените игру Томаса Мюллера?

– Всегда очень сложно что-либо оценивать сразу после матча. Он забил отличный мяч, и Томас – это очень качественный исполнитель, который всегда оказывается в правильном месте. Мюллер чрезвычайно эффективен и придает команде необходимую страсть и энергию, играет важную роль благодаря своему опыту и советам, которые дает молодым игрокам. Он понимает, что в этом сезоне не проводит каждую минуту на поле, но активно помогает и в тренировочном процессе, и на скамейке запасных. Не хочу говорить о его будущем, этот вопрос мы будем обсуждать позже.

– Празднование гола Томаса Мюллера было довольно интересным, в то же время он отлично работал в защите.

– Он очень опытный и понимает, что мы играем в Лиге чемпионов, где нельзя постоянно доминировать и атаковать, потому он помогал в защите. Мы демонстрировали хороший футбол, контролировали игру, и не стоит сосредотачиваться только на голе Мюллера – в матче было много других ярких моментов.

– Вы рассказали о разных фазах игры в атаке и защите. Если вспомнить пропущенные голы в матче с Барселоной, то сейчас Шахтер так же отличился на первых минутах. Как вы это прокомментируете?

– Это уровень Лиги чемпионов. Я считаю, что мы очень качественно выглядели в защите, однако пропустили мяч после контратаки, и из таких эпизодов делать выводы. Если посмотреть на проведенные матчи после игры с Барселоной, то мы демонстрируем доминирующий футбол. Да, когда мы высоко располагаемся, у соперника могут возникать моменты у наших ворот. Следует анализировать весь матч, и мы будем работать над защитными действиями команды, чтобы улучшить свою игру.

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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