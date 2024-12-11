КОМПАНИ: «По тому, как мы вели игру, я думаю, было ясно, что мы лучше»

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи главный тренер гостей Венсан Компани прокомментировал победу своих подопечных:

«У нас был тяжелый старт. По тому, как мы вели игру, я думаю, было ясно, что мы были лучшей командой. Но иногда вы пропускаете, и мы пропустили рано, но сохраняли спокойствие, и я думаю, самое важное, что мы влились в игру.

Мы не жаловались на травмы. Это факт, но такие моменты могут быть в сезоне. Иногда вы можете попытаться уменьшить эти 15-20 процентов потерь, но вы не можете полностью исключить это из игры. Мы знали, что произошло, мы сохраняли спокойствие, мы доверяли команде, и я думаю, мы всегда стараемся играть на сильных сторонах, но главное – это игроки, которые это сделали [выиграли игру]».

Лучший игрок матча и автор дубля Майкл Олисе:

«Я думаю, что мы сыграли хорошую игру, придерживались того, что умеем делать, и тактики тренеров, и это сработало, поэтому мы довольны.

Я думаю, когда вы находитесь в системе, которая подходит вашему стилю игры, и все довольны и наслаждаются игрой, тогда просто приходите и наслаждайтесь своим футболом – и не думайте ни о чем другом.

Мы просто пытаемся играть матч за матчем. Я не особо смотрю на турнирную таблицу, мы просто играем наши игры и смотрим, куда это нас приведет».

Хавбек Баварии Джамал Мусиала:

«Это была очень хорошая игра. Мы начали не очень хорошо, пропустив гол. Но мы продолжили делать свое дело и в конце получили удовольствие. Мы все знаем, что нам нужно смотреть от игры к игре, чтобы убедиться, что мы становимся лучше как команда, и тогда, надеюсь, далеко продвинемся в соревновании».

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)