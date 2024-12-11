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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:24
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0

У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков Шахтера за позорное поражение в ЛЧ

10 декабря горняки проиграли Баварии в 6-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:5

11 декабря 2024, 02:21 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:24
156
0
У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков Шахтера за позорное поражение в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе и Кевин

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored обнародовал оценки игроков. Лучшим в матче стал автор дубля в составе немецкого коллектива Майкл Олисе (9.7).

Высокий показатель из представителей Баварии также и у Джамала Мусиала (9.1), который забил гол и отдал ассист.

Наивысший балл из игроков Шахтера получил Кевин (7.7), который и забил единственный гол донецкой команды. Худшая оценка у центрбека Алаа Грама (5.4).

Оценки WhoScored за матч Шахтер – Бавария (1:5)

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Алаа Грам Майкл Олисе Джамал Мусиала Кевин (Шахтер) оценки WhoScored Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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