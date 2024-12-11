У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков Шахтера за позорное поражение в ЛЧ

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored обнародовал оценки игроков. Лучшим в матче стал автор дубля в составе немецкого коллектива Майкл Олисе (9.7).

Высокий показатель из представителей Баварии также и у Джамала Мусиала (9.1), который забил гол и отдал ассист.

Наивысший балл из игроков Шахтера получил Кевин (7.7), который и забил единственный гол донецкой команды. Худшая оценка у центрбека Алаа Грама (5.4).

Оценки WhoScored за матч Шахтер – Бавария (1:5)