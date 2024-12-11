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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 02:02 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:03
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ФОТО. Сделал дубль. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер – Бавария

Майкл Олисе сыграл ключевую роль в разгромной победе мюнхенцев со счетом 5:1

11 декабря 2024, 02:02 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:03
83
0
ФОТО. Сделал дубль. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали лучшим игроком матча Майкла Олисе:

«Его игра показала, что он игрок, который отлично владеет мячом и вносит вклад в игру на каждом участке поля. Он забил два гола».

Олисе оформил дубль в поединке против горняков, забив на 70-й с пенальти и на 90+3-й, пройдя всю оборону Шахтера.

ФОТО. Сделал дубль. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер – Бавария

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лучший игрок фото Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов Майкл Олисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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