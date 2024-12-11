10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали лучшим игроком матча Майкла Олисе:

«Его игра показала, что он игрок, который отлично владеет мячом и вносит вклад в игру на каждом участке поля. Он забил два гола».

Олисе оформил дубль в поединке против горняков, забив на 70-й с пенальти и на 90+3-й, пройдя всю оборону Шахтера.

ФОТО. Сделал дубль. В УЕФА назвали лучшего игрока матча Шахтер – Бавария