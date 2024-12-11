10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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На 43-й минуте встречи лидер горняков Георгий Судаков при 1:1 имел прекрасный шанс отличиться, но не попал в практически пустые ворота [видео момента].

Сразу же после этого момента, на 45-й, Томас Мюллер сделал счет 2:1. А во втором тайме подопечные Венсана Компани отгрузили еще 3 мяча.

ФОТО. Тот самый упущенный момент Судакова, после которого Шахтер посыпался