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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:41 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:43
362
2

ФОТО. Тот самый упущенный момент Судакова, после которого Шахтер посыпался

Георгий мог забить гол на 43-й минуте, но в итоге горняки сразу же пропустили от Баварии

11 декабря 2024, 01:41 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:43
362
2
ФОТО. Тот самый упущенный момент Судакова, после которого Шахтер посыпался

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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На 43-й минуте встречи лидер горняков Георгий Судаков при 1:1 имел прекрасный шанс отличиться, но не попал в практически пустые ворота [видео момента].

Сразу же после этого момента, на 45-й, Томас Мюллер сделал счет 2:1. А во втором тайме подопечные Венсана Компани отгрузили еще 3 мяча.

ФОТО. Тот самый упущенный момент Судакова, после которого Шахтер посыпался

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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фото Георгий Судаков Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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LexХХХ
Гарно Георгій себе продає. Ні швидкості, ні взаємодії з партнерами, ні сильного удару.. ну нема всього цього.
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