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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 05:41 |
1391
0

Судаков пояснил, почему не забил убойный момент в матче ЛЧ против Баварии

Георгий прокомментировал поражение Шахтера в поединке с мюнхенцами (1:5)

11 декабря 2024, 05:41 |
1391
0
Судаков пояснил, почему не забил убойный момент в матче ЛЧ против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи хавбек горняков Георгий Судаков прокомментировал разгромное поражение, в частности пояснив, почему не сумел забить убойный момент в первом тайме:

– Вчера на тренировке было видно, что трава была слишком высока. Сегодня был уже лучший газон?

– Вообще, здесь перестелили газон по сравнению с теми матчами, которые играли до этого. И качество поля было не очень хорошего уровня. Но все в одинаковых условиях.

– Мог газон помешать Вашему удару в конце первого тайма?

– Да нет. Там только ноги могли помешать.

– Попадет ли Шахтер в топ-24?

– Мы готовимся на каждый матч, будем играть. Мы действительно показываем игру против каждой команды в Лиге чемпионов, если не брать Аталанту. Против каждой мы играли неплохо. Сегодня счет чуть не по игре, а так имели возможности. В конце концов все возможно. Все в наших руках, ногах и голове.

– Таково было обнадеживающее начало. Почему в итоге получился такой результат?

– Пропустили в первом тайме два досадных гола. Можно сказать, что сами себе привезли эти моменты. Во втором тайме в принципе неплохо играли до пенальти, а потом уже наверняка фактор психологии. Пропустили четвёртый и пятый мяч.

Мне кажется, что результат не по игре. Имели моменты и возможности сравнять счет. При 2:1 был хороший момент из углового, но не получилось.

– По Вашему мнению, все решила психология?

– Нет, не психология, а качество команды. У нас просто разный уровень. Это нужно принять и понять.

– Какие комментарии относительно судейства? Некоторые решения вызвали противоречивые эмоции у болельщиков…

– Да что комментировать, 1:5 счет… Какие решения, о чем идет речь?

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Георгий Судаков Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: UA-Football
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