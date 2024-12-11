Судаков пояснил, почему не забил убойный момент в матче ЛЧ против Баварии
Георгий прокомментировал поражение Шахтера в поединке с мюнхенцами (1:5)
10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.
Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.
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После завершения встречи хавбек горняков Георгий Судаков прокомментировал разгромное поражение, в частности пояснив, почему не сумел забить убойный момент в первом тайме:
– Вчера на тренировке было видно, что трава была слишком высока. Сегодня был уже лучший газон?
– Вообще, здесь перестелили газон по сравнению с теми матчами, которые играли до этого. И качество поля было не очень хорошего уровня. Но все в одинаковых условиях.
– Мог газон помешать Вашему удару в конце первого тайма?
– Да нет. Там только ноги могли помешать.
– Попадет ли Шахтер в топ-24?
– Мы готовимся на каждый матч, будем играть. Мы действительно показываем игру против каждой команды в Лиге чемпионов, если не брать Аталанту. Против каждой мы играли неплохо. Сегодня счет чуть не по игре, а так имели возможности. В конце концов все возможно. Все в наших руках, ногах и голове.
– Таково было обнадеживающее начало. Почему в итоге получился такой результат?
– Пропустили в первом тайме два досадных гола. Можно сказать, что сами себе привезли эти моменты. Во втором тайме в принципе неплохо играли до пенальти, а потом уже наверняка фактор психологии. Пропустили четвёртый и пятый мяч.
Мне кажется, что результат не по игре. Имели моменты и возможности сравнять счет. При 2:1 был хороший момент из углового, но не получилось.
– По Вашему мнению, все решила психология?
– Нет, не психология, а качество команды. У нас просто разный уровень. Это нужно принять и понять.
– Какие комментарии относительно судейства? Некоторые решения вызвали противоречивые эмоции у болельщиков…
– Да что комментировать, 1:5 счет… Какие решения, о чем идет речь?
Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)
События матча
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