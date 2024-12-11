Только один игрок Шахтера подошел к фанатам после фиаско в матче с Баварией

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

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Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

Как сообщает Tribuna, только один игрок горняков подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить тех за поддержку. Им является правый защитник Ефим Конопля.

К слову, Конопля был единственным из состава Шахтера, который вышел в микст-зону на общение с прессой после упущенной победы над ПСВ в предыдущем туре еврокубка (2:3).

В сезоне 2024/25 Конопля провел 16 матчей во всех турнирах в футболке донецкого коллектива, в которых отметился двумя ассистами.

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)