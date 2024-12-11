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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 05:31 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:41
267
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Только один игрок Шахтера подошел к фанатам после фиаско в матче с Баварией

Ефим Конопля поблагодарил болельщиков за поддержку в поединке 6-го тура ЛЧ (1:5)

11 декабря 2024, 05:31 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:41
267
0
Только один игрок Шахтера подошел к фанатам после фиаско в матче с Баварией
ФК Шахтер

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

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Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

Как сообщает Tribuna, только один игрок горняков подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить тех за поддержку. Им является правый защитник Ефим Конопля.

К слову, Конопля был единственным из состава Шахтера, который вышел в микст-зону на общение с прессой после упущенной победы над ПСВ в предыдущем туре еврокубка (2:3).

В сезоне 2024/25 Конопля провел 16 матчей во всех турнирах в футболке донецкого коллектива, в которых отметился двумя ассистами.

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Ефим Конопля фанаты болельщики Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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