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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 05:14 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:41
239
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«Горжусь». Пушич высказался о Граме и Марлоне, которые привезли голы

Главный тренер Шахтера Марино Пушич заявил, что они – фантастические игроки

11 декабря 2024, 05:14 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:41
239
0
«Горжусь». Пушич высказался о Граме и Марлоне, которые привезли голы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи главный тренер горняков Марино Пушич на пресс-конференции высказался об игре Алаа Грама и Марлона Гомеса, которые привезли голы в противостоянии с немецким коллективом:

«Как оцениваю игру Грама и Марлона в этом матче? Очень хорошо. Двое молодых футболистов без большого опыта на таком уровне играют решительно, с характером. Да, как и каждый молодой игрок, они допускают ошибки, но это цена, которую мы платим за развитие. И я очень горжусь обоими ребятами.

Они показали смелость, старались играть, а противостоять одной из лучших команд мира, безусловно, нелегко. Но мне нравится выпускать молодежь, чтобы она развивалась, выходила на определенный уровень. На самом деле это цена, которую мы платим, и это нормально.

И Алаа Грам, и Марлон – фантастические молодые футболисты, которые хорошо развиваются, имеют прекрасный характер, и я уверен, что они воспользуются этим опытом в следующих матчах, будут самосовершенствоваться еще больше и их вклад в команду будет еще расти.

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Алаа Грам Марлон Гомес Марино Пушич Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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