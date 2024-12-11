«Горжусь». Пушич высказался о Граме и Марлоне, которые привезли голы

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер горняков Марино Пушич на пресс-конференции высказался об игре Алаа Грама и Марлона Гомеса, которые привезли голы в противостоянии с немецким коллективом:

«Как оцениваю игру Грама и Марлона в этом матче? Очень хорошо. Двое молодых футболистов без большого опыта на таком уровне играют решительно, с характером. Да, как и каждый молодой игрок, они допускают ошибки, но это цена, которую мы платим за развитие. И я очень горжусь обоими ребятами.

Они показали смелость, старались играть, а противостоять одной из лучших команд мира, безусловно, нелегко. Но мне нравится выпускать молодежь, чтобы она развивалась, выходила на определенный уровень. На самом деле это цена, которую мы платим, и это нормально.

И Алаа Грам, и Марлон – фантастические молодые футболисты, которые хорошо развиваются, имеют прекрасный характер, и я уверен, что они воспользуются этим опытом в следующих матчах, будут самосовершенствоваться еще больше и их вклад в команду будет еще расти.

Читайте также: Пушич дерзко ответил журналисту на вопрос о выборе состава на Баварию

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)