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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 04:48 |
262
0

Пушич дерзко ответил журналисту на вопрос о выборе состава на Баварию

10 декабря Шахтер проиграл мюнхенцам 1:5 в 6-м туре Лиги чемпионов 2024/25

11 декабря 2024, 04:48 |
262
0
Пушич дерзко ответил журналисту на вопрос о выборе состава на Баварию
ФК Шахтер. Марино Пушич

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи наставника горняков Марино Пушича на прес-конференции спросили о выборе стартовала состава на игру. Специалист ответил достаточно дерзко:

– Мистер, можете объяснить одно из ваших решений по стартовому составу: почему Николая Матвиенко вы выпустили на фланге, а Грам играл в центре?

– Это действительно ваш первый вопрос? Вы всегда спрашиваете о составе, кто играет или не играет. Потому что я так решил и считал, что это пойдет на пользу в этом матче. Как вы можете увидеть, это пошло на пользу в первом тайме.

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Олисе (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Марино Пушич Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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