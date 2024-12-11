Пушич дерзко ответил журналисту на вопрос о выборе состава на Баварию

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи наставника горняков Марино Пушича на прес-конференции спросили о выборе стартовала состава на игру. Специалист ответил достаточно дерзко:

– Мистер, можете объяснить одно из ваших решений по стартовому составу: почему Николая Матвиенко вы выпустили на фланге, а Грам играл в центре?



– Это действительно ваш первый вопрос? Вы всегда спрашиваете о составе, кто играет или не играет. Потому что я так решил и считал, что это пойдет на пользу в этом матче. Как вы можете увидеть, это пошло на пользу в первом тайме.

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)