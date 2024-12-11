10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После второго пропущенного на 45-й минуте (мяч оформил Томас Мюллер) форвард горняков Даниил Сикан наехал на голкипера Дмитрия Ризныка.

В чем конкретно нападающий обвинял вратаря непонятно, но именно Ризнык отдал в центр на Марлона Гомеса, который по итогу обрезался там. Возможно, Даниилу не понравилось, что Дмитрий не сделал передачу на фланг или просто не выбил.

Интересно, что на второй тайм Сикан не вышел. Марино Пушич заменил его на Лассина Траоре.

ФОТО. Форвард Шахтера наехал на голкипера после пропущенного от Баварии