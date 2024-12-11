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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 – FT 1 : 5
Бавария
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 03:27 | Обновлено 11 декабря 2024, 03:40
381
0

ФОТО. Форвард Шахтера наехал на голкипера после пропущенного от Баварии

Сикану не понравились действия Ризныка во время второго забитого мюнхенцев

11 декабря 2024, 03:27 | Обновлено 11 декабря 2024, 03:40
381
0
ФОТО. Форвард Шахтера наехал на голкипера после пропущенного от Баварии

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария. Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После второго пропущенного на 45-й минуте (мяч оформил Томас Мюллер) форвард горняков Даниил Сикан наехал на голкипера Дмитрия Ризныка.

В чем конкретно нападающий обвинял вратаря непонятно, но именно Ризнык отдал в центр на Марлона Гомеса, который по итогу обрезался там. Возможно, Даниилу не понравилось, что Дмитрий не сделал передачу на фланг или просто не выбил.

Интересно, что на второй тайм Сикан не вышел. Марино Пушич заменил его на Лассина Траоре.

ФОТО. Форвард Шахтера наехал на голкипера после пропущенного от Баварии

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Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария фото Лига чемпионов Даниил Сикан Дмитрий Ризнык Томас Мюллер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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