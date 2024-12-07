Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик на больничном, феерия Бензема и Роналду, прогресс Мандзына
Другие новости
07 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 12:01
291
0

Мудрик на больничном, феерия Бензема и Роналду, прогресс Мандзына

Главные новости за 6 декабря на Sport.ua

07 декабря 2024, 11:59 | Обновлено 07 декабря 2024, 12:01
291
0
Мудрик на больничном, феерия Бензема и Роналду, прогресс Мандзына
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 декабря.

1. Фонсека не сумел. Аталанта вырвала победу у Милана и поднялась на вершину
На 87-й минуте решающий гол забил Адемола Лукман

2. ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты
Матч чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Иттихадом и Аль-Насром

3. Мареска заявил, что Мудрик пропустит следующий матч. Коуч был откровенен
Украинский хавьек продолжает болеть

4. Новый лидер! Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус
Лидером списка стал Мохамед Салах

5. Скауты были ошеломлены. Европейский гранд следит за Забарным
Илья может стать одноклубником Михаила Мудрика

6. Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
В список номинантов попали Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный

7. Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Клуб поставил игроку ультиматум

8. Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Поединок снова покажет MEGOGO

9. «Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
Амир Хан считает, что украинский боксер проиграет британцу из-за солидного возраста

10. Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ
Золото гонки добыл француз Эмильен Жаклен

По теме:
Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
Ничья лидеров УПЛ, Зинченко и Миколенко на высоте в АПЛ, ничья Ливерпуля
Соперники молодежки на ЧЕ, фиаско футболисток и гандболисток, Мандзын – топ
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
Бокс | 07 декабря 2024, 02:15 0
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину

Томми не будет драться с Дарреном Тиллом

Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Футбол | 06 декабря 2024, 17:11 0
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо

Имре Лендел выигрывал чемпионат УССР среди команд класса Б

Рома – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 07.12.2024, 12:27
Рома – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.12.2024, 07:30
Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07.12.2024, 07:55
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
06.12.2024, 15:21 3
Бокс
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 25
Бокс
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 14
Олимпийские игры
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 42
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 26
Футбол
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
06.12.2024, 12:13 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем