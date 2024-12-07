Мудрик на больничном, феерия Бензема и Роналду, прогресс Мандзына

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 декабря.

1. Фонсека не сумел. Аталанта вырвала победу у Милана и поднялась на вершину

На 87-й минуте решающий гол забил Адемола Лукман

2. ВИДЕО. Феерия легенд. Бензема и Роналду забили голы с разницей в 2 минуты

Матч чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Иттихадом и Аль-Насром

3. Мареска заявил, что Мудрик пропустит следующий матч. Коуч был откровенен

Украинский хавьек продолжает болеть

4. Новый лидер! Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус

Лидером списка стал Мохамед Салах

5. Скауты были ошеломлены. Европейский гранд следит за Забарным

Илья может стать одноклубником Михаила Мудрика

6. Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины

В список номинантов попали Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный

7. Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду

Клуб поставил игроку ультиматум

8. Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине

Поединок снова покажет MEGOGO

9. «Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри

Амир Хан считает, что украинский боксер проиграет британцу из-за солидного возраста

10. Идеальная стрельба. Мандзын и Дудченко – в топ-20 спринта КМ

Золото гонки добыл француз Эмильен Жаклен