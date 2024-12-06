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  4. Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 12:13 |
4537
10

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду

Клуб поставил игроку ультиматум

06 декабря 2024, 12:13 |
4537
10
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
ФК Александрия. Иван Калюжный (справа)

Как стало известно Sport.ua, «Александрия» может отстранить Ивана Калюжного от работы с первой командой, если он не подпишет новый контракт. Руководство клуба выдвинуло ультиматум игроку и его агенту, который вступит в силу 1 января 2025 года. Если Калюжный откажется от нового контракта, то будет работать с молодежной командой.

Контракт Калюжного с «Александрией» действует до лета 2025 года. Клуб предлагал игроку улучшенное соглашение, но Калюжный и его агент отклонили предложение.

По нашей информации, «Александрия» не против зимой продать Ивана в другую команду. Клуб из Кировоградской области готов отпустить игрока за 350-400 тысяч евро.

В нынешнем сезона сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.

Ранее была информация, что два клуба топ-5 чемпионатов Европы просматривали Калюжного в матче Чехия - Украина (1:1).

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инсайд Александрия Иван Калюжный
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 10
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MIRRA
СуперВаня упіймав зірочку.... У кротів звісно ж контракт пожирніше буде, але Олександрія сама винна. Потрібно було роздуплятися раніше, до того як його у збірній заграли.
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+2
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Виктор
По Калюжному было много шума на пустом месте. В Динамо сейчас самое слабое - оборона, но они не понимают, что ее Калюжный не усилит. А Шахтеру он и даром не нужен, там сейчач самая сильная защита в УПЛ, но нет тренера, который мог бы ее организовать.
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+1
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Умник
Что в нем такого необычного?
Тот же Михайленко гораздо техничнее игрок.
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+1
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Strontium
Отдайте в аренду Заре
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0
Володимир
що дінамо завербувало?
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Diesel
от під..ри
гнилий клуб на чолі з ротанчигоМ
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-7
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