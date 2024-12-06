Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Клуб поставил игроку ультиматум
Как стало известно Sport.ua, «Александрия» может отстранить Ивана Калюжного от работы с первой командой, если он не подпишет новый контракт. Руководство клуба выдвинуло ультиматум игроку и его агенту, который вступит в силу 1 января 2025 года. Если Калюжный откажется от нового контракта, то будет работать с молодежной командой.
Контракт Калюжного с «Александрией» действует до лета 2025 года. Клуб предлагал игроку улучшенное соглашение, но Калюжный и его агент отклонили предложение.
По нашей информации, «Александрия» не против зимой продать Ивана в другую команду. Клуб из Кировоградской области готов отпустить игрока за 350-400 тысяч евро.
В нынешнем сезона сезоне Калюжный провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол. Также на счету Ивана 4 матча за национальную сборную Украины.
Ранее была информация, что два клуба топ-5 чемпионатов Европы просматривали Калюжного в матче Чехия - Украина (1:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Реванш состоится 21 декабря 2024 года
Брайан Себальос покинул киевский клуб
Тот же Михайленко гораздо техничнее игрок.
гнилий клуб на чолі з ротанчигоМ