Скауты были ошеломлены. Европейский гранд следит за Забарным

Лондонский «Челси» продолжает следить за украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным с момента его перехода в английский клуб в январе 2023 года, сообщает TBR Football.

В четверг, 5 декабря, скауты «синих» следили за 22-летним игроком в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», и, как отмечает источник, были ошеломлены его выступлением.

Учитывая то, что у «Челси» установились хорошие отношения с «Борнмутом» после арендной сделки по испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге, у лондонского клуба есть неплохие шансы подписать украинского защитника.

Борнмут победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Забарный провел на поле все 90 минут, результативными действиями он не отметился.

