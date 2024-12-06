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Англия
06 декабря 2024, 16:50 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:51
1841
0

Скауты были ошеломлены. Европейский гранд следит за Забарным

Илья может стать одноклубником Михаила Мудрика

06 декабря 2024, 16:50 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:51
1841
0
Скауты были ошеломлены. Европейский гранд следит за Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» продолжает следить за украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным с момента его перехода в английский клуб в январе 2023 года, сообщает TBR Football.

В четверг, 5 декабря, скауты «синих» следили за 22-летним игроком в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», и, как отмечает источник, были ошеломлены его выступлением.

Учитывая то, что у «Челси» установились хорошие отношения с «Борнмутом» после арендной сделки по испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге, у лондонского клуба есть неплохие шансы подписать украинского защитника.

Борнмут победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Забарный провел на поле все 90 минут, результативными действиями он не отметился.

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Илья Забарный Борнмут Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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