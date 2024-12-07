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07 декабря 2024, 00:01 |
613
1

Новый лидер! Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус

Лидером списка стал Мохамед Салах

07 декабря 2024, 00:01 |
613
1
Новый лидер! Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

Лидером рейтинга стал звездный египтянин из «Ливерпуля» Мохамед Салах, который в этом сезоне АПЛ забил 13 голов и является лидером бомбардирской гонки.

Вингер «Реала» Винисус Жуниор, который считался одним из главных фаворитов на ЗМ 2024, занял вторую строчку. Бронза рейтинга досталась Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити».

Четвертую и пятую строчку разделили между собой лидеры «Барселоны» – Ламин Ямал и Роберт Левандовски.

В последнем рейтинге от GiveMeSport лидером был Винисиус.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025 по версии GiveMeSport

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Мохамед Салах Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Ламин Ямал Роберт Левандовски Золотой мяч GiveMeSport рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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vitaha33
Хто це складає? Холанд ніякий, Мбапе, Вальверде... Фоден взагалі не грає... Чому так низько Вірц і Рафінья?
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