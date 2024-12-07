Новый лидер! Назван главный фаворит на Золотой мяч 2025. Это не Винисиус
Лидером списка стал Мохамед Салах
Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025.
Лидером рейтинга стал звездный египтянин из «Ливерпуля» Мохамед Салах, который в этом сезоне АПЛ забил 13 голов и является лидером бомбардирской гонки.
Вингер «Реала» Винисус Жуниор, который считался одним из главных фаворитов на ЗМ 2024, занял вторую строчку. Бронза рейтинга досталась Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити».
Четвертую и пятую строчку разделили между собой лидеры «Барселоны» – Ламин Ямал и Роберт Левандовски.
В последнем рейтинге от GiveMeSport лидером был Винисиус.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025 по версии GiveMeSport
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