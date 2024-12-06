Англия06 декабря 2024, 19:36 |
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Мареска заявил, что Мудрик пропустит следующий матч. Коуч был откровенен
Михаил продолжает болеть
06 декабря 2024, 19:36 |
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В воскресенье, 8 декабря, в Лондоне пройдет центральный матч английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Челси». Вингер «синих» Михаил Мудрик пропустит этот матч – сообщил Энцо Мареска.
«Единственный, кто сейчас все еще болеет – это Мудрик», – сказал Мареска.
Михаил из-за болезни пропустил последний матч «Челси» в АПЛ против «Саутгемптона» (5:1).
В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».
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