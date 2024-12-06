Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска заявил, что Мудрик пропустит следующий матч. Коуч был откровенен
Англия
06 декабря 2024, 19:36 |
588
0

Мареска заявил, что Мудрик пропустит следующий матч. Коуч был откровенен

Михаил продолжает болеть

06 декабря 2024, 19:36 |
588
0
Мареска заявил, что Мудрик пропустит следующий матч. Коуч был откровенен
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 8 декабря, в Лондоне пройдет центральный матч английского чемпионата между «Тоттенхэмом» и «Челси». Вингер «синих» Михаил Мудрик пропустит этот матч – сообщил Энцо Мареска.

«Единственный, кто сейчас все еще болеет – это Мудрик», – сказал Мареска.

Михаил из-за болезни пропустил последний матч «Челси» в АПЛ против «Саутгемптона» (5:1).

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».

По теме:
«Будет много боли». Экс-игрок Манчестер Юнайтед предупредил Аморима
Несколько ключевых игроков Манчестер Сити пропустят следующий матч АПЛ
Скауты были ошеломлены. Европейский гранд следит за Забарным
Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига болезнь Тоттенхэм Тоттенхэм - Челси
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будет еще лучше». Хавбек сборной Украины получил похвалу от тренера в клуб
Футбол | 06 декабря 2024, 19:00 0
«Будет еще лучше». Хавбек сборной Украины получил похвалу от тренера в клуб
«Будет еще лучше». Хавбек сборной Украины получил похвалу от тренера в клуб

Даниил Игнатенко удачно сыграл с Комарно

Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Футбол | 06 декабря 2024, 12:13 19
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду

Клуб поставил игроку ультиматум

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05.12.2024, 21:35
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
Футбол | 06.12.2024, 13:55
Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Футбол | 06.12.2024, 09:49
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
05.12.2024, 08:14 14
Футбол
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
05.12.2024, 09:34 1
Бокс
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Будет поздний нокаут от...» Фроч назвал победителя реванша Усик – Фьюри
05.12.2024, 00:44 1
Бокс
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 2
Бокс
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем