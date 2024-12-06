Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины

Украинская ассоциация футбола назвала претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года в составе национальной сборной Украины.

В список номинантов попали вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин, защитник английского «Борнмута» Илья Забарный и вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Голосование в социальных сетях Украинской ассоциации футбола продлится до 10 декабря 2024 года. Результаты опроса будут опубликованы 13-го числа.

ФОТО. Претенденты на звание лучшего футболиста 2024 года в составе национальной сборной Украины