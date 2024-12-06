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Лига наций
06 декабря 2024, 13:55 |
1232
2

Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины

В список номинантов попали Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный

06 декабря 2024, 13:55 |
1232
2
Названы 3 претендента на звание лучшего игрока года в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола назвала претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года в составе национальной сборной Украины.

В список номинантов попали вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин, защитник английского «Борнмута» Илья Забарный и вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Голосование в социальных сетях Украинской ассоциации футбола продлится до 10 декабря 2024 года. Результаты опроса будут опубликованы 13-го числа.

ФОТО. Претенденты на звание лучшего футболиста 2024 года в составе национальной сборной Украины

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Михаил Мудрик Анатолий Трубин Илья Забарный сборная Украины по футболу лучший игрок Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Remark
Скоріш за всього Забарний. Має випередити Трубіна. 
Мурзіка можна взагалі не розглядати.
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Fitness.sports
Трубин или Забарный. Мультик не интересный
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Pixelman
Мудрик?
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