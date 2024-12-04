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  4. Без Трубина и Мудрика. УАФ объявила номинантов в категории Прогресс года
Сборная УКРАИНЫ
04 декабря 2024, 15:19 |
187
0

Без Трубина и Мудрика. УАФ объявила номинантов в категории Прогресс года

Украинская ассоциация футбола назвала трех футболистов, которые улучшили свою игру

04 декабря 2024, 15:19 |
187
0
Без Трубина и Мудрика. УАФ объявила номинантов в категории Прогресс года
УАФ

Украинская ассоциация футбола объявила список номинантов на победу в категории «Прогресс года» – признание получили те игроки, которые значительно улучшили свою игру в национальной команде.

Номинанты на победу в категории «Прогресс года»:

  • Владимир Бражко (Динамо). 22-летний полузащитник провел первый матч за сборную 21 марта 2024 года, когда сыграл против Боснии и Герцеговины (2:1). Всего провел в футболке национальной команды восемь матчей, однако результативными действиями не отметился.
  • Георгий Судаков (Шахтер). 22-летний футболист провел за сборную Украины 26 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.
  • Алексей Гуцуляк (Полесье). 26-летний вингер дебютировал за сборную в 2024 году – 21 марта вышел на замену в матче с Боснией и Герцеговиной (2:1). В текущем году провел пять поединков за национальную команду – результативных действий нет.

Проголосовать за кандидатов можно на страницах УАФ в Instagram и Telegram до 10 декабря. Имя победителя будет озвучено 13 декабря.

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Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Алексей Гуцуляк Георгий Судаков Владимир Бражко Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир
Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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