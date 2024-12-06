Фонсека не сумел. Аталанта вырвала победу у Милана и поднялась на вершину

6 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А 2024/25 между командами Аталанта и Милан.

Поединок прошел на стадионе в Бергамо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Победный гол для бергамасков на 87-й минуте забил Адемола Лукман. Еще один мяч для Аталанты оформил Шарль де Кетеларе, а у гостей отличился только Альваро Мората.

Аталанта добыла девятую побед подряд в национальном первенстве и с 34 очками вышла в лидеры чемпионата Италии. У ближайшего преследователя Наполи 32 пункта и 1 игра в запасе. У подопечных Паулу Фонсеки 22 балла и 7-я строчка.

Серия А 2024/25. 15-й тур, 6 декабря

Аталанта – Милан – 2:1

Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 – Мората, 22