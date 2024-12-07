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Чемпионат Италии
Аталанта
06.12.2024 21:45 – FT 2 : 1
Милан
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Италия
07 декабря 2024, 01:28 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:29
47
0

Аталанта – Милан – 2:1. Как Лукман забил на 87-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А 2024/25

07 декабря 2024, 01:28 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:29
47
0
Аталанта – Милан – 2:1. Как Лукман забил на 87-й. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А 2024/25 между командами Аталанта и Милан.

Поединок прошел на стадионе в Бергамо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Серия А 2024/25. 15-й тур, 6 декабря

Аталанта – Милан – 2:1

Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 – Мората, 22

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Милан).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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Милан Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Адемола Лукман Аталанта - Милан Шарль де Кетеларе видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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