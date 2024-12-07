6 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А 2024/25 между командами Аталанта и Милан.

Поединок прошел на стадионе в Бергамо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Серия А 2024/25. 15-й тур, 6 декабря

Аталанта – Милан – 2:1

Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 – Мората, 22

Видеообзор матча: