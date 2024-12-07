Италия07 декабря 2024, 01:28 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:29
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Аталанта – Милан – 2:1. Как Лукман забил на 87-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А 2024/25
07 декабря 2024, 01:28 | Обновлено 07 декабря 2024, 01:29
47
0
6 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А 2024/25 между командами Аталанта и Милан.
Поединок прошел на стадионе в Бергамо. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Серия А 2024/25. 15-й тур, 6 декабря
Аталанта – Милан – 2:1
Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 – Мората, 22
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Милан).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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