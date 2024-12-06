В пятницу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан».

Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А