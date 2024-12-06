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Чемпионат Италии
Аталанта
06.12.2024 21:45 - : -
Милан
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Италия
06 декабря 2024, 09:30 |
24
0

Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 декабря поединок 15-го тура итальянской Серии А

06 декабря 2024, 09:30 |
24
0
Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан».

Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Милан
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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