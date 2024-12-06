Италия06 декабря 2024, 09:30 |
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Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря поединок 15-го тура итальянской Серии А
06 декабря 2024, 09:30 |
24
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В пятницу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Милан».
Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – МиланСмотреть трансляцию
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