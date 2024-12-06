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Чемпионат Италии
Аталанта
06.12.2024 21:45 - : -
Милан
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Италия
06 декабря 2024, 01:58 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:11
19
0

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 декабря в 21:45 по Киеву

06 декабря 2024, 01:58 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:11
19
0
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 15-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда триумфально заканчивала прошлый сезон. Да, была ложка дегтя, и немалая, когда Богиня ухитрилась снова проиграть Ювентусу в финале кубка, хотя соперник откровенно проваливался весь второй круг того розыгрыша. Но возвращение на четвертое место в Серии А и, главное, последовавшая за этим победа в Лиге Европы нивелировала ту неудачу. Летом было несколько неприятных моментов: Копмейнерса продали - уж очень много выложила Старая Синьора. Скамакка, ударный нападающий-бомбардир, получил тяжелейшую травму. А на поле были 0:2 с Реалом в Суперкубке и 2 победы при 3-х поражениях в 6 первых турах Серии А. Но потом и новичок, Ретеги, раззабивался на новом месте, и бергамаски вышли на пик формы, начав выигрывать у всех подряд и в Серии А (чего стоят выездные 3:0 с Наполи!), и в Лиге чемпионов. Так, 2:0 с Ромой - это восьмая победа кряду в рамках Кальчо, и не удивительно, что получается держаться на втором месте.

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Милан

Клуб удачно провел прошлый сезон - лучше тогда смотрелся в Серии А только соседний Интер. Но вице-чемпионство стало все-таки последним достижением Пиоли. Руководство проекта давно решило, что сотрудничество со специалистом себя исчерпало. Что же, изменения при преемнике Стефано, которым стал Паулу Фонсека, были заметные - но при этом явно не те, которых ждали на Сан-Сиро. Красно-черные постоянно теряли очки. Даже выиграть дважды кряду становилось неплохим результатом. С другой стороны, команда победила в дерби Интер и оформляла выездные 3:1 в Мадриде с Реалом. А последние поединки и вовсе закончились разгромными победами, пусть и над простыми соперниками: 3:0 с Эмполи и аж 6:1 с Сассуоло в кубке.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне бергамаски не проигрывали своему статусному соседу. Они победили в кубке и набрали 4 очка в рамках Серии А.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Богиню. Она явно сильнее и сумеет выиграть домашний поединок у соседа (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
6 декабря 2024 -
21:45
Милан
Победа Аталанты 1.99 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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