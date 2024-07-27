Открытие ОИ в Париже, драма в турнире четырех, Скрипник подал в отставку

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 июля.

1A. ФОТО. Зидан, Надаль и дождь. В Париже зажжен Олимпийский огонь ОИ-2024

26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр

1B. ФОТО. Украинцы поучаствовали в параде на открытии ОИ-2024 на реке Сена

В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024

1C. ФОТО. Президент Франции Макрон объявил Олимпийские игры открытыми

26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2024

2A. Фаворита убила лотерея. Левый берег прошел Металлист 1925

Команда Скрипника едва перевела игру в серию пенальти, в которой уступила

2B. Голепад и драма в Ровно. Минай в серии пенальти одолел Эпицентр

Закарпатский клуб продолжит борьбу за место в УПЛ

3. Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925

Команда не использовала шанс остаться в УПЛ

4. Две штанги, но не более. Шахтер в спарринге проиграл чемпиону Хорватии

Донецкий клуб уступил «Динамо» Загреб со счетом 0:1 в товарищеском поединке

5. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб арендовал игрока Динамо Киев

Георгий Цитаишвили проведет следующий сезон в «Гранаде»

6. Кто с кем сыграет? Итоги жеребьевки предварительного раунда Кубка Украины

Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа

7. Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1

УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций

8. Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику

Украинец приблизился к трансферу в римский клуб

9. Провальный старт. Украина проиграла Чехии в первой игре Евробаскета U-18

Украинская команда уступила со счетом 71:93

10. Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua

Намечаем олимпийские перспективы