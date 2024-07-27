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Другие новости
27 июля 2024, 08:35 | Обновлено 27 июля 2024, 08:36
811
0

Открытие ОИ в Париже, драма в турнире четырех, Скрипник подал в отставку

Главные новости за 26 июля на Sport.ua

27 июля 2024, 08:35 | Обновлено 27 июля 2024, 08:36
811
0
Открытие ОИ в Париже, драма в турнире четырех, Скрипник подал в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 июля.

1A. ФОТО. Зидан, Надаль и дождь. В Париже зажжен Олимпийский огонь ОИ-2024
26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр

1B. ФОТО. Украинцы поучаствовали в параде на открытии ОИ-2024 на реке Сена
В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024

1C. ФОТО. Президент Франции Макрон объявил Олимпийские игры открытыми
26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2024

2A. Фаворита убила лотерея. Левый берег прошел Металлист 1925
Команда Скрипника едва перевела игру в серию пенальти, в которой уступила

2B. Голепад и драма в Ровно. Минай в серии пенальти одолел Эпицентр
Закарпатский клуб продолжит борьбу за место в УПЛ

3. Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925
Команда не использовала шанс остаться в УПЛ

4. Две штанги, но не более. Шахтер в спарринге проиграл чемпиону Хорватии
Донецкий клуб уступил «Динамо» Загреб со счетом 0:1 в товарищеском поединке

5. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб арендовал игрока Динамо Киев
Георгий Цитаишвили проведет следующий сезон в «Гранаде»

6. Кто с кем сыграет? Итоги жеребьевки предварительного раунда Кубка Украины
Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа

7. Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций

8. Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику
Украинец приблизился к трансферу в римский клуб

9. Провальный старт. Украина проиграла Чехии в первой игре Евробаскета U-18
Украинская команда уступила со счетом 71:93

10. Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Намечаем олимпийские перспективы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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