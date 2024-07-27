Открытие ОИ в Париже, драма в турнире четырех, Скрипник подал в отставку
Главные новости за 26 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 июля.
1A. ФОТО. Зидан, Надаль и дождь. В Париже зажжен Олимпийский огонь ОИ-2024
26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр
1B. ФОТО. Украинцы поучаствовали в параде на открытии ОИ-2024 на реке Сена
В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024
1C. ФОТО. Президент Франции Макрон объявил Олимпийские игры открытыми
26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2024
2A. Фаворита убила лотерея. Левый берег прошел Металлист 1925
Команда Скрипника едва перевела игру в серию пенальти, в которой уступила
2B. Голепад и драма в Ровно. Минай в серии пенальти одолел Эпицентр
Закарпатский клуб продолжит борьбу за место в УПЛ
3. Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925
Команда не использовала шанс остаться в УПЛ
4. Две штанги, но не более. Шахтер в спарринге проиграл чемпиону Хорватии
Донецкий клуб уступил «Динамо» Загреб со счетом 0:1 в товарищеском поединке
5. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб арендовал игрока Динамо Киев
Георгий Цитаишвили проведет следующий сезон в «Гранаде»
6. Кто с кем сыграет? Итоги жеребьевки предварительного раунда Кубка Украины
Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа
7. Пойдут ли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций
8. Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику
Украинец приблизился к трансферу в римский клуб
9. Провальный старт. Украина проиграла Чехии в первой игре Евробаскета U-18
Украинская команда уступила со счетом 71:93
10. Украина на Олимпиаде-2024: 3 золота и 18 медалей в целом. Прогноз Sport.ua
Намечаем олимпийские перспективы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Украинцу помешал рефери