Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику
Украинец приблизился к трансферу в римский клуб
27-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
Сейчас у Артема есть два предложения – от мадридского «Атлетико» и римской «Ромы». По информации итальянского инсайдера Джанлуиджи Лонгари, «Рома» продолжает вести переговоры с агентом Довбика об условиях личного контракта. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить Артему зарплату в размере 3.5 миллионов евро в год, что почти в три раза больше, чем он получает в «Жироне».
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
⬇️ #Roma proseguono i contatti per #Dovbyk. I giallorossi pronti ad spingersi ad un’offerta di ingaggio da 3.5M a stagione per l’attaccante del #Girona. https://t.co/f2v032acfm— Gianluigi Longari (@Glongari) July 26, 2024
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