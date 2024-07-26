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  4. Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику
Италия
26 июля 2024, 12:05 |
2213
4

Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику

Украинец приблизился к трансферу в римский клуб

26 июля 2024, 12:05 |
2213
4
Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас у Артема есть два предложения – от мадридского «Атлетико» и римской «Ромы». По информации итальянского инсайдера Джанлуиджи Лонгари, «Рома» продолжает вести переговоры с агентом Довбика об условиях личного контракта. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить Артему зарплату в размере 3.5 миллионов евро в год, что почти в три раза больше, чем он получает в «Жироне».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Рома Рим трансферы Жирона чемпионат Италии по футболу зарплаты Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Судячи з останніх інтерв'ю людей наближених то Роми, то римляни не готові заплатити за Артема стільки, скільки дає Атлетико 
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+1
ALKOSruLKA
Атлетико - топ... грає в ЛЧ... Рома? ... - ліга конференцій...
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0
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Gargantua
Атлетико предлагает зп 3.5 млн после вычета налогов, и Жироне они дают все 40 млн с бонусами.
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0
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