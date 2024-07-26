Переубедят ли Артема? Известно, какую зарплату Рома предложила Довбику

27-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас у Артема есть два предложения – от мадридского «Атлетико» и римской «Ромы». По информации итальянского инсайдера Джанлуиджи Лонгари, «Рома» продолжает вести переговоры с агентом Довбика об условиях личного контракта. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить Артему зарплату в размере 3.5 миллионов евро в год, что почти в три раза больше, чем он получает в «Жироне».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.