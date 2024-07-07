Евро-2024 показал: Роналду пора заканчивать в сборной, или он все испортит

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5 июля, даже после вылета Португалии от Франции в 1/4 финала в серии пенальти (3:5), лидер «команды избранных» Криштиану Роналду оставался в центре внимания. Многочисленные болельщики, как сообщают очевидцы, после игры пытались пробиться к своему кумиру с целью получить от него автограф или шанс на совместное фото.

Подобные процессы абсолютно привычны и даже обыденны для Криштиану Роналду, который нередко становится «объектом пристального внимания» со стороны фанатов, находясь непосредственно на футбольном поле или уходя с него. Но есть ощущение, что именно повышенное внимание и невероятная популярность среди болельщиков летом 2024 года и заставили Роналду побыть капитаном сборной Португалии на еще одном крупном международном футбольном турнире в истории. В свои 39 лет Криштиану сыграл на шестом чемпионате Европы за карьеру – это абсолютно фантастическое достижение, учитывая тот факт, что дебютировал на континентальных первенствах форвард еще в 2004 году – в момент, когда определенная часть нынешних почитателей таланта Роналду еще только родилась или только учила буквы и цифры.

Собственно говоря, в том и заключается феноменальность Роналду: он остается популярным и звездным игроком как для старшего поколения фанатов, которые могли наблюдать период его становления в футболе, а затем непосредственно и сам выход на вершину, которую они долго делили с Лионелем Месси, так и для молодых болельщиков, получивших возможность не понаслышке оценить способности легендарного португальца.

Однако Роналду должен понимать: если в его карьере продолжаться такие выступления, как на Евро-2024, количество фанатов, собирающихся после матчей в надежде получить заветный автограф или фотографию с легендой, постепенно начнет становиться все меньше и меньше, вплоть до того момента, когда в один из дней Криштиану увидит, что больше не является объектом для «фанатского пикетирования» автобуса или раздевалки сборной.

Впрочем, пока Роналду, похоже, не думает в подобном ключе. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Криштиану всерьез раздумывает над возможностью сыграть в составе сборной Португалии (если та, конечно, пройдет через квалификационный турнир) в финальной части чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. К ней можно было бы отнестись с определенной долей скепсиса, если бы не три ключевых момента, говорящих в пользу того, что такое более чем возможно.

Первое – Роналду чрезмерно амбициозен и хочет оставаться среди лучших как можно дольше. Второе – опыт 41-летнего Пепе, который сыграл на Евро-2024 за сборную Португалии и откровенно не выглядел для команды «пятым колесом в телеге», показал Криштиану, что даже на пятом десятке лет можно быть востребованным на топовых международных турнирах. Третье – в отличие от чемпионатов Европы, Роналду не имеет побед на чемпионатах мира, и это огромный вызов и мотивация для звездного португальца продолжать работать над собой и стараться сохранять физические кондиции на максимуме.

Но амбиции амбициями, мотивация мотивацией, а здравый смысл подсказывает: Роналду уже отыграл свой последний крупный международный турнир. Даже тепловая карта Криштиану в матче против французов в рамках четвертьфинала Евро-2024 является железным аргументом в пользу версии о необходимости для Роналду завершать карьеру в сборной. Не говоря уже о грустном антирекорде величественного португальца: на турнире в Германии он нанес по воротам соперника 23 удара, но ни один из них так и не оказался голевым.

Getty Images/Global Images Ukraine

Хуже всего то, что из-за стремления Роналду продолжать, вне основного состава и без возможности проявить себя остаются куда более молодые португальские игроки, которые сейчас, вероятно, могли бы быть куда более полезными «команде избранных», нежели представитель «Аль-Насра». Криштиану на Евро-2024 отыграл больше игрового времени среди всех полевых игроков из числа всех команд. Но не забил. А, скажем, 27-летний Диогу Жота, на счету которого 10 забитых мячей в 21 матче АПЛ-2023/24, так ни разу и не объявился в стартовом составе португальцев, и провел на поле суммарно лишь 97 минут…

В определенной степени Криштиану Роналду выглядел на Евро-2024 как такой себе заслуженный ветеран, изъявивший желание сыграть за команду молодых ребят из ближайшего парка. Отказать такому человеку невозможно, однако нужно понимать, что уровень выступлений, на который продолжает замахиваться Роналду, – это далеко не выставочные соревнования, где для болельщиков важны имена, а не забитые мячи и трофей.

Похоже, жертвой «культа личности» Роналду в сборной Португалии на Евро-2024 стал и главный тренер «команды избранных» Роберто Мартинес. 50-летний испанец, и это хорошо ощущалось в матче против Франции, словно боялся пойти на кардинальный шаг и снять с игры своего возрастного лидера, хотя его визави заменил куда более молодых звезд атаки своего коллектива – Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Складывалось ощущение, что Мартинес не хотел менять Роналду, чтобы не произошла ситуация, которую каждый из нас частенько переживал в детстве, выходя поиграть в футбол с приятелями по двору – когда домой звали того самого мальчишку, который сегодня и принес тот самый (зачастую абсолютно единственный) мяч. Уходя, он забирал с собой «предмет раздора», на чем игра заканчивалась и для остальных. Так и с Роналду на Евро-2024: звездный ветеран мячей не забивал, но Мартинес оставлял его на поле до последнего, словно боясь, что если последует замена, то Криштиану заберет с собой мяч и игра сразу же прекратится.

Рано или поздно, но все топовые голеадоры начинают сбавлять в результативности. В свое время Роналду абсолютно правильно решил покинуть Европу и перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, где его физических кондиций хватает с головой, чтобы «с запасом» выигрывать бомбардирскую гонку. В конце концов, саудовская Про-лига – это турнир, где болельщикам со стороны интересны конкретные личности и персонажи, а не успехи того или иного коллектива. Европейским фанатам в большинстве своем абсолютно «фиолетово», кто выиграл чемпионат в Саудовской Аравии – «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» или «Аль-Кадисия». Они присматриваются к этому турниру только потому, что там играет Роналду, Неймар и ряд других до недавнего времени знаковых футболистов для европейского футбола.

Эта логика справедлива для саудовской Про-лиги, но абсолютно не работает на крупных международных турнирах, таких как чемпионат Европы или чемпионат мира. Там важна не звездная фамилия игрока, а его конкретные успехи на поле в формате «здесь и сейчас». Важно то, чего так и не смог обеспечить Роналду на Евро-2024.

Вполне логично, что Криштиану Роналду, как один из представителей «касты избранных» в мировом футболе, хочет, чтобы после завершения карьеры о нем помнили еще долгие-долгие годы. Помнили, как об абсолютной легенде, пересказы о выступлениях которой передаются от родителей к их детям и так далее.

Но здесь Роналду важно осознать один аспект, который для него способен испортить если не все, то очень многое. В случае, если Криштиану все-таки решится поехать на ЧМ-2026 и там вновь потерпит неудачу, несмотря на то, что ему по статусу позволено делать все, что только заблагорассудится, даже играть в ущерб товарищам по «команде избранных», среди болельщиков будут подростки, которые в силу юного возраста не застали лучшие годы Роналду. Они увидят легенду португальской сборной совсем в другом ракурсе – стареющего ветерана, не способного решать судьбу эпизодов, нередко высказывающего претензии партнерам и совершающего абсолютно инфантильные поступки, которые в его понимании в глазах футбольной общественности способны переложить вину за провал на других.

После такого ореол непобедимого и феноменального Криштиану Роналду для подрастающего поколения уже не сработает. Они будут смотреть на него иными глазами, и будут судить его по той форме, которую он окажется способен демонстрировать в конкретный момент. Это будет непоправимый ущерб наследию в крайне переменчивом футбольном мире, где очень важно трезво оценивать ситуацию и вовремя выбрать свою «остановку». Криштиану Роналду может сам и не осознавать подобного, но кто осмелится сказать ему обратное? Кто способен быть для него авторитетом? Разве что сэр Алекс Фергюсон, который как раз попрощался с большим футболом крайне вовремя и на исключительно мажорной ноте.