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  4. Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 21:34 |
1127
0

Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам

22 июня сборная Португалия разгромила Турцию 3:0 во 2-м туре группового этапа Евро-2024

22 июня 2024, 21:34 |
1127
0
Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и юный фанат

22 июня состоялся матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев.

Звездный форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, отметившись ассистом на Бруну Фернандеша.

Во время встречи на поле трижды выбегали болельщики и все стремились сделать фото с Криштиану.

Первым выбежал мальчик. Роналду с улыбкой на лице позволил юному фанату сделать селфи с ним. К слову, парень почти убежал от стюардов.

А вот остальным двум мужчинам Криштиану отказал и даже никак не обратил на них внимание.

Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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