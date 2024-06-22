Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам
22 июня сборная Португалия разгромила Турцию 3:0 во 2-м туре группового этапа Евро-2024
22 июня состоялся матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев.
Звездный форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, отметившись ассистом на Бруну Фернандеша.
Во время встречи на поле трижды выбегали болельщики и все стремились сделать фото с Криштиану.
Первым выбежал мальчик. Роналду с улыбкой на лице позволил юному фанату сделать селфи с ним. К слову, парень почти убежал от стюардов.
А вот остальным двум мужчинам Криштиану отказал и даже никак не обратил на них внимание.
Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам
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