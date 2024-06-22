22 июня состоялся матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев.

Звездный форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, отметившись ассистом на Бруну Фернандеша.

Во время встречи на поле трижды выбегали болельщики и все стремились сделать фото с Криштиану.

Первым выбежал мальчик. Роналду с улыбкой на лице позволил юному фанату сделать селфи с ним. К слову, парень почти убежал от стюардов.

А вот остальным двум мужчинам Криштиану отказал и даже никак не обратил на них внимание.

Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам